FIBD : “des mesures essentielles” pour sortir d'une “atmosphère toxique

Le Snac cherche à faire entendre la voix des autrices et des auteurs dans cet événement majeur de notre secteur qu'est le festival d'Angoulême. C'est dans ce but que nous avons intégré dès sa création en 2017, l'Adbda * (Association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême), afin d'y porter une meilleure prise en compte des autrices et des auteurs.

À LIRE - Accusation de viol lors du FIBD d'Angoulême : “Nous te croyons”

Même si cet événement, par sa médiatisation, cristallise les tensions qui traversent la société et le secteur de la bande dessinée, force est de constater que des incidents récurrents, inhérents à sa structure organisatrice, semblent entraver son évolution.

Travaillant depuis quelques années avec l'organisation, nous ne pouvons que constater un turn-over marqué chez nos interlocuteurs, un planning et des employés toujours dans l'urgence et sous pression, comme en témoigne l'article publié par Lucie Servin dans l'Humanité.

À LIRE - Festival de la BD à Angoulême : une “crise perpétuelle”

Cet article nous apprend que la chargée de communication, employée de la société 9eArt+ dirigée par Franck Bondoux, aurait été victime de soumission chimique et violée par un prestataire dans le cadre d'une soirée organisée par le FIBD. Son témoignage a été remis en question par la direction, et elle a été licenciée. Nous la soutenons et nous la croyons.

Nous nous inquiétons de cette atmosphère toxique qui semble régulièrement toucher le FIBD, qui peine à s'inscrire dans la lutte sociétale contre les VHSS (violences et harcèlement sexistes et sexuels). Nous qui travaillons sur les problématiques qui peuvent impacter directement les autrices et auteurs, demandons que la lutte contre les VHSS soit considérée comme une priorité dans les événements BD et livres.

À LIRE - Angoulême : silence coupable, impunité insupportable

Nous serons attentifs à ce que des mesures essentielles dans ce but soient prises concernant le Festival international de la Bande dessinée, rendez-vous majeur du secteur et jusqu'ici incontournable, et nous demandons à l'Etat et aux pouvoirs publics que toutes les dispositions nécessaires en vue de cet objectif soient mises en œuvre rapidement, que ce soit avec la société 9eArt+ ou un autre prestataire.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com