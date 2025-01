Eau, feu, polluants, insectes... Comment protéger des livres anciens ?

Conçu par Interbibly, le centre de ressources du livre et du patrimoine écrit en région Grand Est, le document se présente comme un guide d'accompagnement destiné aux établissements conservant du patrimoine écrit et graphique. Volontairement synthétique, il est par ailleurs accompagné d'une « check-list », afin que les responsables des collections réalisent un bilan des menaces et des actions entreprises pour les encadrer.

Les dangers qui guettent les documents patrimoniaux sont divers et variés. Les éléments sont bien représentés, avec l'humidité, voire les infiltrations ou les inondations, mais aussi le feu, qui risque de dévorer le papier ou de le noircir, par la chaleur et les fumées dégagées.

Les rongeurs et les insectes sont les bêtes noires des professionnels, capables d'occasionner des dégâts considérables d'une manière relativement discrète... Les polluants sont également redoutables, car parfois invisibles : ainsi, des dégagements d'ozone, d'oxydes de soufre ou d’azote peuvent fragiliser les documents, de manière irréversible.

La conservation nécessite une attention de chaque instant, avec quelques facteurs particulièrement observés : le taux d'humidité, la température de la pièce et la luminosité à laquelle sont exposés les documents. En cas de fortes variations ou de niveaux insatisfaisants, des dégradations sont à prévoir... Enfin, les manipulations humaines elles-mêmes représentent un danger pour les documents : un accident est vite arrivé.

Prévenir et réagir

Sur deux pages, le document publié par Interbibly revient sur les principales règles de conservation et de prévention des dommages. Contrôles de l'humidité relative et de la température, utilisation d'un luxmètre, nettoyage et dépoussiérage des magasins, méthodes de rangement et de manipulation des ouvrages patrimoniaux sont ainsi passés en revue.

Différentes typologies de catastrophes sont ensuite examinées, du dégât des eaux à l'incendie, en passant par l'apparition de moisissures et les présences d'insectes ou de rongeurs.

Certaines règles sont communes à toutes les situations, notamment l'attention portée à la recension et au décompte de tous les documents concernés par le ou les sinistres, ou encore la prise de photographies, afin de rendre compte des dégâts auprès de certains organismes, principalement les assurances.

Une bonne organisation ainsi qu'une certaine rapidité dans la réaction seront par ailleurs cruciales pour limiter les dommages infligés aux documents. Autant dire que la préparation et la connaissance des actions en cas de sinistre sont indispensables...

Le document complet est accessible ci-dessous ou à cette adresse.

Photographie : La Thomas Hale Hamilton Library, au sein de l'Université de Hawaï, après des inondations, en 2004 (illustration, University of Hawai‘i News, CC BY-NC-ND 2.0)

