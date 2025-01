Imaginer encore : un impératif face à la déliquescence du monde

Imagine, dit la chanson. Cela semble si simple. Un mot suffirait à faire advenir l’impossible : le bonheur, la paix, et bien plus encore. Pourtant, dans un monde en pleine déliquescence – où l’eau monte, la terre tremble, la forêt brûle, et l’air s’obscurcit – cet impératif apparaît comme une solution évidente, bien que paradoxalement de plus en plus inaccessible.

Rien n’est plus difficile aujourd’hui que cet acte : imaginer. Car tout nous pousse à l’inverse, à noter, commenter, documenter, et analyser la vie. Le temps consacré à magnifier le réel donne le vertige. Même dans les livres ou les films, il nous tient en laisse. Ce livre invite à explorer la pensée et les œuvres de celles et ceux qui ont cru en l’imagination, qui ont su dépasser le vrai et le vécu pour croire en l’étoffe des rêves.

Les éditions Les Pérégrines nous en proposent les premières pages, en avant-première :

Enseignante à Sciences Po et journaliste, Laura El Makki est autrice de plusieurs biographies, notamment Henry David Thoreau et H. G. Wells (Gallimard), ainsi que Les Sœurs Brontë. La force d’exister (Tallandier).

Productrice de radio et de podcasts, elle a dirigé les séries Un été avec Proust (2013) et Un été avec Victor Hugo (2015) sur France Inter, toutes deux adaptées en livres aux Éditions des Équateurs. En 2023, elle a publié son premier roman, Combien de lunes (Éditions Escales).

