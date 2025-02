Les Ensablés - Le Boucher des Hurlus de Jean Meckert

L’éditeur a eu la bonne idée d’assortir le texte de belles illustrations de Saint Molotov et d’une postface à lire absolument de Stéfanie Delestré et de Hervé Delouche (tous deux chargés de la réédition de l’œuvre de Meckert aux éditions Losfeld) qui fait un point complet sur l’œuvre de Meckert.

D’abord qu’on nous permette un mot sur le livre lui-même. En tant qu’objet à placer dans sa bibliothèque, il est magnifique à voir et à toucher : caractères Garamond, papier ivoire, couverture cartonnée, illustrations originales inspirées des gravures du Moyen-Âge (mais Meckert n’a-t-il pas un côté Villon ?). Rien que cela, tenir ce livre, le caresser, le regarder, est un plaisir.

Mais venons-en à ce roman qui se déroule en 1919 et dont les héros sont des enfants. Prisme assez inédit, il faut le dire.

Comme nous l’apprend la postface, l’histoire est inspirée de l’enfance de Jean Meckert. Plus ou moins d’ailleurs, car Meckert, contrairement à son héros, le petit Michou, n’a pas eu un père fusillé pour cause de mutinerie : il a tout simplement abandonné sa femme…

Michou est un brave gosse qui vit avec sa mère dans un immeuble de la rue Bagnolet. Par malheur, les voisines savent que son père a été fusillé, après avoir refusé de monter à l’assaut de Perthe-les-hurlus (ne cherchez pas, l’endroit n’existe pas) que le général Des Gringues (quel nom !) avait ordonné.

La médiocrité et la cruauté des petites gens sont sans limites. La pauvre mère de Michou est harcelée par le voisinage :

« Et les pires de ces rombières étaient encore celles dont l’homme était embusqué en usine à tourner les Obus de la Victoire. »

Mais la pire des pires est encore la Venin et son misérable mari qui ne cessent de la poursuivre de leur vindicte, tant est si bien que la pauvre femme en devient neurasthénique. Elle est envoyée à l’hôpital, et l’enfant doit être placé dans une école religieuse.

Au moment où on emmène Michou, la Venin s’essaye à la bonté :

« Et c’était elle, incroyable faux cul qui prenait des mines apitoyées, qui disait : “mon pauvre enfant !” Monstrueux culot. D’abord il n’avait pas su réagir, gorge serrée, cerveau en passoire qui laissait filer les répliques. Mais comme ils entraient dans la salle et qu’elle se penchait sur lui, il lui avait craché à la gueule : “Je vous tuerai, je le jure !”

Là commence vraiment l’histoire. Michou qui n’a que huit ou neuf ans n’aura plus qu’un but : venger son père et sa mère, laquelle, comme le petit garçon le découvrira, est devenue quasiment folle.

À l’école religieuse (que Meckert, c’est étonnant de sa part, décrit sans trop de férocité), Michou ne tarde pas à devenir la mascotte d’une bande de copains un peu plus âgés, de braves et malheureux garçons eux aussi. C’est que Michou attire l’attention. Il est mignon, malin, et même surdoué, capable de calculer les opérations arithmétiques les plus complexes.

La petite bande rêve de voyage, d’évasion.

Lui, Michou la prépare avec sérieux, car il ne perd de vue son objectif : tuer la Venin, mais aussi le général Des Gringues qui a fait fusiller son père.

Il parviendra à entraîner ses amis dans son projet. Il leur fera prendre le train pour visiter les régions dévastées par la guerre, un voyage au bout de la nuit :

Dehors la sale aube montait lentement au loin par tribord, laissant voir des bouquets d’arbres déchiquetés, quelques ruines, et d’autres baraques de camps, ceux-là̀ militaires. La guerre était finie, mais on entrait cependant en zone interdite. Et par deux fois le car avait été arrêté par des chicanes en travers, et un sous-off qui éclairait l’ordre de mission dressé contre le pare-brise. Ça commençait à devenir impressionnant. Depuis plu — sieurs mois déjà on avait signé l’Armistice, mais le terrain semblait appartenir aux forces armées, pour l’éternité́. Le jour demeurait blême comme mamelon de nana, perdu dans la brouillasse. On pouvait apercevoir des canons disloqués et quelques restes de ces fameux boyaux et tranchées où, comme disait le haut bourrage de crâne, nos braves Poilus démerdards se trouvaient comme des rois dans des palaces. Main — tenant, le ton avait changé. On disait : “Ils ont des droits sur nous !”, histoire de les empaqueter par urnes interposées.

Puis, à la suite de plein d’aventures (dont l’amère et belle rencontre de prostituées hautes en couleur), Michou pourra se venger, et on sera bien content. Nous ne dirons ici comment.

Le roman, vous l’aurez compris, ne fait pas dans la dentelle. Il possède un côté célinien incontestable : utilisation de l’argot et de l’injure, description apocalyptique. Mais contrairement à Céline, Meckert ne nous laisse goûter aucun moment de grâce où notre cœur pourrait fondre. Tout est noir ici, sans nuance, et c’est donc très drôle, ironique, intelligent. Les portraits des méchants sont faits à gros traits cruels et drôles.

Dans tout ce texte, grondent la révolte de son auteur et son antimilitarisme absolu. Bref, il ne fait pas dans la nuance, et on aime quelle que soit son opinion politique… De la vraie littérature, quoi !



Hervé BEL (janvier 2025)



(1) Voici la liste des différents articles publiés par les Ensablés sur Jean Meckert-Amila (1910-1995) :

Je suis un monstre —Carl Aderhold, Abîme —Hervé Bel, L’homme au marteau —Hervé Bel, La tragédie de Lurs —Hervé Bel, Jusqu’à plus soif —Hervé Bel, Nous sommes tous des assassins —Hervé Bel



(2) Nous avons déjà parlé (Denis Gombert) de cette maison à l’occasion de sa publication d’un roman de Denis Belloc “Les aiguilles à tricoter” (ici).

Par Les ensablés

Contact : ng@actualitte.com