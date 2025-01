François Mauriac, l'écrivain qui damnait les saints

Cette tension intérieure qui imprègne une œuvre monumentale, miroir de ses combats intimes et de ses engagements sera au coeur du documentaire, réalisé par Virginie Linhart, que proposera France 5, ce 21 février à 22h55. En explorant les albums de famille de François Mauriac, on plonge dans l'intimité méconnue d'un des plus grands écrivains du XXe siècle, auteur de classiques tels que Thérèse Desqueyroux, Le Nœud de vipères ou Le Sagouin.

Au-delà du noir et blanc de ces clichés témoins d'un bonheur apparent, surgissent les nuances d'une existence marquée par les tourments. Tiraillé entre les exigences du devoir et les élans du désir, Mauriac laisse une empreinte profonde, évoquée avec tendresse et lucidité par ses petits-enfants.

Lorsqu’il disparaît le 1er septembre 1970, à 85 ans, François Mauriac laisse derrière lui une traversée du siècle unique. Héritier d’un patrimoine et d’une éducation qui auraient pu en faire un notable de droite conservateur, il s’est pourtant démarqué.

Dès 1937, il soutient les républicains durant la guerre d’Espagne. En 1940, il choisit De Gaulle plutôt que le maréchal Pétain. Prix Nobel de littérature en 1952, il milite ensuite pour la décolonisation du Maroc et de l’Algérie. Ce parcours singulier, mêlant politique et intellectuel, trouve ses racines dans une vie intérieure marquée par des tensions entre silence et confidence, devoir bourgeois et désirs secrets.

Mauriac protège les siens – sa mère, sa femme Jeanne, ses quatre enfants – tout en enfouissant ses propres tourments, notamment liés à la question homosexuelle, désormais centrale pour comprendre sa personnalité et son œuvre.

Son univers romanesque, habité par la douleur, la révolte et une soif de transgression, reflète cette part clandestine de lui-même. « Vos livres, écrit Roger Martin du Gard, sont peints avec une frénésie, une évidente et charnelle tendresse… Ce sont des livres à damner les saints ! »

