Pièces et gros sous : Histoire de la fausse monnaie en France 

L’auteur retrace l’histoire de la fausse monnaie en France depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, démontrant que l’acte de contrefaire suit de près l’invention de toute forme de monnaie. Les anecdotes historiques, comme celle des premières lois romaines ou les punitions spectaculaires du Moyen Âge, captivent par leur richesse et leur précision. Arnaud Manas déploie également un regard global, en évoquant les pratiques à travers le monde, notamment dans des régions comme la Chine ou l’Afrique.

Ce livre dépasse le simple récit historique. L’auteur explore les dimensions symboliques et imaginaires liées au faux-monnayage, en s’appuyant sur des références à des philosophes comme Marx ou Spinoza, mais aussi des écrivains comme Flaubert ou Goethe. Cette réflexion ancre le sujet dans des problématiques universelles, comme la valeur accordée à la monnaie et les limites entre le réel et l’illusion.

Un des points marquants de l’ouvrage réside dans la description des peines disproportionnées infligées aux faussaires à travers les siècles. Du Moyen Âge aux époques modernes, les punitions — allant de l’ébouillantement à la peine capitale — témoignent d’une volonté de protéger à tout prix l’autorité étatique incarnée par la monnaie. L’auteur questionne cette sévérité, en soulignant les représentations culturelles et religieuses qui ont diabolisé les faussaires.

Manas appuie son propos sur une vaste bibliographie, mêlant archives historiques, analyses économiques et théories sociologiques. Les citations précises et les renvois à des textes anciens ou modernes enrichissent l’ouvrage et lui confèrent une profondeur académique indéniable.

Si l’ouvrage brille par sa richesse, certains passages peuvent paraître denses ou techniques pour les lecteurs moins familiers des terminologies économiques ou juridiques. De plus, le style parfois académique peut ralentir la lecture pour un public moins averti.

Histoire de la fausse monnaie en France est un ouvrage remarquable par son érudition et sa portée universelle. Arnaud Manas livre une réflexion subtile sur les enjeux sociaux, économiques et culturels du faux-monnayage. Cet essai s’adresse autant aux passionnés d’histoire qu’aux curieux souhaitant mieux comprendre les mécanismes qui lient la monnaie à la confiance et au pouvoir. Un livre à la fois érudit et captivant.

Par Victor De Sepausy

