Pourquoi les lapins ne portent-ils pas de culotte ?

Parce que Zou a failli éradiquer une génération entière de ses congénères en enfilant ce vêtement maudit. C’est du moins ce que raconte Antonin Louchard dans son nouvel album au titre existentiel. Avec son trait malicieux et son goût pour l’absurde, l’auteur-illustrateur convoque à nouveau son personnage-lapin, baptisé Glpmftpgrzou — sans doute un accident de clavier.

Heureusement, il précise d’entrée : « Comme ce mot est impossible à prononcer, nous l’appellerons tout simplement Zou ». Une ouverture qui donne le ton : sous son apparente légèreté, l’album joue avec les codes du comique absurde, destiné à faire rire les enfants et sourire les adultes — qui ont tout de même payé pour se procurer l’objet.

Jouer sur plusieurs niveaux de lecture est une mécanique bien huilée chez Antonin Louchard, qui s’en amuse, et pousse le curseur toujours plus loin, tout au long de son récit : « Il faut dire que les cadeaux de Zou restent des cadeaux de lapins, des choses un peu cucul en somme. Aurait-il eu plus de succès en offrant à Betty une Porsche 911 ou un pied-à-terre dans le Marais ? »

Derrière l’absurde, une intention se dessine : il brise non seulement le quatrième mur, mais interpelle son lectorat. En comparant le comportement de l’animal à celui d’un humain, l’auteur insuffle à son histoire une portée réflexive.

Petits plaisirs, grande liberté

Nous suivons donc Zou, qui vit paisiblement pendant que les enfants sont à l’école. Pas d’impératifs, pas de devoirs, juste une enfilade de verbes en « -er » : gambader, rêvasser, se prélasser... Un programme qui a de quoi faire des envieux. Qui ne voudrait pas échanger son quotidien pour cette vie de lapin sans contraintes ?

Sûrement pas les enfants, ni leurs parents, et encore moins Antonin Louchard, qui se glisse ici dans la peau de son personnage pour esquisser ses propres rêves. Avec malice, il nous rappelle que parfois, le vrai luxe, c’est juste de ne rien faire.

L’effet Betty

Tout va bien donc, jusqu’au jour où Zou déclare sa flamme à la jolie Betty. Et ce n’est pas le premier sur la liste... Près d’une dizaine d’autres lapins blancs attendent que la belle fasse son choix ! Pour se différencier de ses concurrents, et retrouver une estime de soi fragilisée, notre boule de poil redouble d’ingéniosité. Le voilà paré d’une jupe-culotte d’un rouge flamboyant.

S’il se démarque aux yeux de Betty, il inspire malencontreusement ses congénères. Séduits par son style, ses concurrents adoptent à leur tour la jupe-culotte. Ce qui n’était qu’une lubie vestimentaire tourne alors l’expérience sociologique grandeur nature...

800 carottes contre une jupe-culotte

Les lapins ne se contentent pas d’imiter un style : ils enfilent un costume d’humains, et avec lui, tout ce qui va avec. La mode devient un marqueur social, la rareté attise la convoitise, l’objet s’échange à prix d’or — ou plutôt contre 800 carottes.

Le chaos s’installe et une milice de lapins est déployée. Puis très vite, la machine bureaucratique s’emballe, le pouvoir se rigidifie, et les lapins deviennent ce qu’ils copiaient : des humains avec tout leur attirail d’excès et d’absurdité. C’est non seulement le chaos, mais cet amas de couleur finit par attirer les rapaces et mettre les animaux en danger...

Extrait de Pourquoi les lapins ne portent pas de culotte, d'Antonin Louchard

Sans dévoiler l’intrigue, Antonin Louchard propose ici une vision du monde teintée de pessimisme, tout en laissant au lecteur une liberté d’interprétation. La légèreté du cadre et des illustrations contraste fortement avec une fin désillusionnée, où le personnage n’est pas récompensé pour ses efforts. Résultat : on referme le livre avec un goût amer, frustré de ne pas obtenir ce que l’on attendait. Mais, finalement, n’est-ce pas là que se cache la véritable leçon de vie ?

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com