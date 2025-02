Los Angeles, années 30 : splendeur et misère d'une comédienne

Philostrate, orateur et philosophe de l'Antiquité tardive, nous offre avec L'Art de la gymnastique un texte rare et fascinant qui dépasse le cadre strict de l'exercice physique pour explorer des notions philosophiques et sociales. Ce traité, traduit et annoté par Nicolas Waquet, se distingue par sa capacité à relier la gymnastique à des concepts comme la sophia (la sagesse) et la discipline de l'esprit, soulignant la connexion intrinsèque entre le corps et l'intellect.