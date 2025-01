Aurélie Dupont et Martin Mirabel, Prix Georges Bizet 2025

Le palmarès des Prix Georges Bizet 2025

Prix Georges Bizet du Livre de Danse 2025 : Aurélie Dupont, N'oublie pas pourquoi tu danses, Albin Michel

Prix Georges Bizet du Livre de Musique et d’Opéra 2025 : Martin Mirabel, Antonín Dvořák, Actes Sud

Le jury de la récompense réunissait cette année Baptiste Charroing (directeur de production et de diffusion du Théâtre des Champs-Elysées), Olivier Bellamy (journaliste et animateur à Radio Classique, Classica et Mezzo), Laurent Brunner (directeur de l'Opéra Royal de Versailles), Mathide Calderini, (flûtiste de l'Orchestre Philarmonique de Radio France), Alexandra Cardinale (danseuse et fondatrice de AC Opéra Ballet Productions), Jorge Chaminé (directeur du Centre Européen de Musique, baryton), Frédéric Delpech (journaliste à LCI) et François Delétraz (rédacteur en chef au Figaro Magazine, écrivain).

Le jury de la récompense (DR)

Mais aussi Rémi Geniet (pianiste), Nicolas d'Estienne d'Orves (écrivain, journaliste), Fiona McGown (mezzo-soprano), Laure Mezan (animatrice et journaliste sur Radio Classique), Élisabeth Platel (directrice de l'École de Danse de l'Opéra national de Paris et danseuse étoile), Sophie Quatrehomme (directrice de la communication à la Caisse des Dépôts), Jérémie Rhorer (chef d'orchestre et directeur du Cercle de l'Harmonie), Ambre Rouvière (responsable éditoriale adjointe Prisma Media), Ève Ruggieri (animatrice, productrice d'émissions de radio et de télévision, écrivain), Éric-Emmanuel Schmitt (écrivain, dramaturge, réalisateur) et Claire Visentini (directrice du Mécénat à la Caisse des Dépôts).

L'année dernière, le Prix Georges Bizet avait récompensé Charlie Roquin pour Les Maîtres de Bayreuth (Cherche-Midi), Laetitia Cenac et Laure Fissore pour Dans les coulisses de l’Opéra de Paris (La Martinière), mais aussi, par un coup de coeur, Francis Poulenc et Philippe Biojout, pour Emmanuel Chabrier (Bleu Nuit).

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com