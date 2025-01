La Première sélection du Prix Aznavour Des Mots d'Amour 2025

Ce mardi 28 janvier, les membres du jury se sont réunis pour découvrir les ouvrages présélectionnés par le comité de lecture, marquant une nouvelle étape dans la célébration des multiples facettes de l’amour à travers la littérature. « Cette année s’affine encore l’âme de notre Prix, avec une sélection très équilibrée et d’une grande qualité », a déclaré Mischa Aznavour.

Lancé en 2023 par l’association Aznavour pour l’Amour, créée par Mischa Aznavour, ce prix littéraire met à l’honneur des livres qui célèbrent l’amour sous toutes ses formes. Chaque année, il récompense une œuvre en langue française — roman, récit ou recueil de poèmes — publiée entre le 1ᵉʳ mai de l’année précédente et le 1ᵉʳ mai de l’année en cours. Le ou la lauréat(e) reçoit une dotation de 5000 euros.

Ces ouvrages, dont certains déjà primés, reflètent la richesse et la diversité de la production littéraire d’expression française contemporaine. Cette année, auteurs émergents et confirmés ont exploré, à travers l’intime, un sentiment universel. Amours interdits, douleurs insurmontables face à la perte de l’être aimé, déclarations d’une intensité sublime ou sensualité indicible : les textes sélectionnés ont su émouvoir profondément le comité de lecture.

Sont en lice pour le Prix Aznavour des Mots d’Amour 2025 :

Le mal joli d’Emma Becker, Albin Michel

La Barque de Masao d’Antoine Choplin, Buchet-Chastel

Les grandes patries étranges de Guillaume Sire, Calmann-Lévy

Je danserai pour toi d’Aurélie Razimbaud, Denoël

Le don de Kristina Gauthier-Landry, La Peuplade

La nuit quand je te gratte le dos de François Bétremieux, Le Castor Astral

Petite fille de Valentine Tedo, Le Rocher

Peau-de-sang d’Audrée Wilhelmy, Le Tripode

Après de Raphaël Meltz, Le Tripode

Le cœur quand il explose de Claire Griois, Quartier libre

Parmi les dix œuvres en lice, cinq seront retenues par le jury en mars 2025, avant la délibération finale. Le ou la lauréat(e) sera proclamé(e) en mai 2025, lors d’une cérémonie qui se tiendra à l’Hôtel Particulier Montmartre, à Paris.

Les ouvrages en compétition sont exclusivement proposés par des maisons d’édition ou éditeurs indépendants sollicités par l’association. Ce rendez-vous littéraire s’inspire de l’œuvre du chanteur et parolier Charles Aznavour, dont les mots intemporels continuent de toucher des générations entières. « À travers ce prix, c’est l’âme d’Aznavour que je souhaite transmettre, explique Mischa Aznavour, il était un grand lecteur, admiratif des auteurs et amoureux des mots. »

Charles Aznavour, qui a su exprimer les incertitudes et les transports amoureux si singulièrement, restera une source d’inspiration intarissable.

• Mischa Aznavour, président et fondateur du Prix Aznavour des Mots d’Amour

• Léonor de Récondo, présidente d’honneur et lauréate du Prix 2024

• Marlène Schiappa, ancienne ministre, autrice, associée Tilder

• Tcheky Karyo, acteur, auteur-compositeur-interprète

• Chloé Deschamps, éditrice et autrice

• Christian Panvert, journaliste et grand reporter

• Pascal Nègre, imprésario

• Jacques Terzian, Fondateur du Prix du RomanNews Publicisdrugstore-Les Échos Week-End et membre fondateur du Prix Aznavour des Mots d’Amour

• Gérard Davoust, Président d’honneur de la Sacem

Léonor de Récondo a remporté le prix Aznavour 2024 pour son roman Le Grand Feu.

