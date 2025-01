Éditrice au Seuil, "à la base, je voulais ouvrir un bar"

Derrière cette idée, que certains jugeront saugrenue, une ambition : créer un lieu où les auteurs peuvent partager en toute liberté.

Cette nouvelle collection, Maud Simonnot l'appréhende dans le même ordre d'idée : « L'éditeur Georges Lambrichs aimait à réunir les auteurs autour d’un simple plat de pâtes. Tout un esprit chaleureux, amical, qui m’a inspirée. J’imaginais réunir dans ce « bar » des auteurs que j’admire ou simplement des voix qui me touchent profondément, qui peuvent venir de la société civile. »

« Ce projet est une manière assumée et subjective de donner la parole, comme dans un véritable bar où tout se croise : discussions graves, confidences, coups de gueule, passions pour une personne ou une chose », complète l'éditrice.

La collection proposera des textes « courts et intenses », d’une centaine de pages, qui pourront être de la prose ou de la poésie, mais aussi faire la part belle à la photographie, au dessin. Être un récit de voyage d'un fait-divers, et même une déclaration d’amour... Le tout dans un esprit d'hybridation des genres, d'où la sirène du nom de la collection...

Dans une optique de proposer des objets soignés et esthétiques, chaque ouvrage arborera une couverture métallisée, avec une belle photo, mais aussi des illustrations, et une couleur différente pour chacun. Quatre à cinq titres seront édités par an, avec des tirages compris entre 5000 et 10.000 exemplaires.

Des vêtements, une grotte, une révolution

Le 4 avril prochain, paraîtront les deux premiers titres du Bar de la Sirène : Toi d’Hélène Gestern et La profondeur de l’apparence d’Elisabeth Olliéric. « Hélène Gestern est une autrice que j’estime énormément », nous confie Maud Simonnot. L'autrice y explore son rapport avec les animaux, et plus particulièrement sa chatte.

L'autre parution constitue un premier ouvrage : « En évoquant avec l'agente de l'autrice mon projet de collection, elle a vu une résonance avec le texte d’Elisabeth Olliéric. Il évoque comment des moments importants de nos vies sont liés à des vêtements particuliers, avec une élégance extrême. »

Le Bar de la Sirène.

Après deux autrices, deux auteurs suivront en octobre : Robert McLiam Wilson et Aurélien Bellanger. Le Britannique d'origine nord-irlandaise, qui vit depuis de nombreuses à Paris, racontera la capitale française à partir de son bar préféré, « presque le centre du monde, où se retrouvent toutes les strates de la société ». Celui qui a précédemment chroniqué les dégâts du thatchérisme dans son pays d'origine, révèlera cette fois les dessous, parfois peu reluisants, de la ville lumière.

Aurélien Bellanger, qui a fait couler beaucoup d'encres et de pixels à la dernière rentrée littéraire d'août, avec son dernier roman, revient avec un texte « hilarant, plein d'auto-dérision ». Le sujet : les baleines, les grottes et la révolution... On lui fait confiance pour proposer de folles théories qui font autant réflechir, qu'elles pourront amuser les moins avertis.

Le Bar de la Sirène.

Maud Simonnot confie : « Ce qui rend cette collection unique, c’est la volonté de surprendre, d’amener les auteurs là où on ne les attend pas forcément. Je vais chercher leur passion secrète, un sujet précis qui les anime profondément. Pour certains, comme Hélène Gestern, je leur laisse carte blanche, avec l’unique objectif qu’ils prennent plaisir à écrire, sans les interrompre ni les brider. »

Elle conclut : « Je voulais y intégrer une part de rêverie, tout en espérant que ceux qui y participent s’amusent et prennent plaisir à contribuer. Ce projet se veut onirique, apportant un esprit de liberté et d’amitié dans un monde souvent désenchanté. »

Pour 2026, l'éditrice nous promet un livre sur un ornithologue, un autre sur Jack Kerouac, et un projet autour du surf !

Crédits photo : Francesca Mantovani (Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com