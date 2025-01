Jeunesse, mangas, dark romance : les stéréotypes de genre, toujours lus

Dans son rapport annuel consacré à l'état du sexisme en France, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes s'alarme d'une persistance des discours sexistes, des violences sexistes et sexuelles, mais aussi des inégalités sociales et économiques entre les femmes et les hommes.

Le phénomène de polarisation, par lequel les débats et discours se retrouvent associés à des camps bien définis et immuables, a aussi des effets sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Ainsi, le HCE constate une place grandissante accordée aux discours masculinistes, qui remettent en cause les luttes pour l'égalité, devenus de plus en plus acceptables dans les sphères médiatique et politique.

Une culture des stéréotypes

Le rapport de l'institution pointe un paradoxe : les « affaires de violences sexistes et sexuelles » sont plus médiatisées, mais, pour autant, « les conditionnements sexistes masculins dans lesquels ces violences se sont exercées » ne sont pas systématiquement pointés du doigt ou au moins interrogés. Pire encore, un phénomène de déresponsabilisation et de négation de la culture du viol s'installe et se répand, permettant la perpétuation des inégalités et des stéréotypes de genre.

Sur ce terrain, la culture joue aussi un rôle prépondérant : en conditionnant les esprits à certaines représentations, elle participe à la déshistoricisation des stéréotypes. Ainsi devient-il possible de lier certaines caractéristiques ou comportements à tel genre, et non à un autre, en prétextant se conformer à « la nature » ou à « la tradition ».

Les œuvres destinées aux enfants et aux adolescents ont alors un rôle crucial : quand la connaissance du monde est en formation, l'ancrage des stéréotypes et des préjugés est d'autant plus solide. « Pour éclairer la diffusion des normes de genre et du sexisme dans la culture populaire », le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes s'est donc penché sur l'offre de livres pour enfants et adolescents.

Les garçons dans le monde, les filles à la maison

Malgré un secteur de l'édition très féminisé — mais dans lequel les plus hautes responsabilités restent dévolues aux hommes —, avec des personnages féminins surreprésentés en jeunesse et en fantasy, notamment, « des déséquilibres forts persistent dans les contenus », annonce le HCE.

Parmi les plus visibles, « la généralisation, aux sous-jacents marketing, de la division très marquée des collections entre celle destinée aux petites filles et celle destinées aux petits garçons ». Une assignation à certaines couleurs, d'une part (rose pour les premières, bleu pour les seconds, souvent), mais aussi à certaines activités. En guise d'exemple, le rapport cite les collections de la maison Fleurus, bien circonscrites.

Éditions Fleurus

Dans le domaine de la jeunesse, le HCE voit peu d'évolutions, même si des initiatives sont les bienvenues, comme celles des maisons d'édition Talents hauts et Les livres qui sèment ou encore le personnage de Mortelle Adèle, « qui défie les stéréotypes de genres ». Néanmoins, le Haut Conseil cite l'analyse réalisée par l’éditrice et auteure italienne Adéla Turin en 1997, dans son étude « Quels modèles pour les filles ? », réalisée avec Sylvie Cromer.

Les conséquences de l’androcentrisme des livres est un manque de modèles auxquels les filles puissent s’identifier, puisque tout ce que la culture dominante valorise (l’art, la science, la technique, le pouvoir économique et politique...) est présenté avec des traits masculins, implicitement réservé aux garçons et donc donné comme contradictoire avec la sphère qui est réservée aux filles en raison de leur sexe : celle de la famille, de l’affectivité, de l’intérieur de la maison. Ainsi, les potentialités d’une grande partie des filles restent inexplorées et certaines, en réponse aux attentes et aux stimulations de la société, se conforment aux modèles qu’on leur a proposés à travers mille messages, dont les textes et les images, chargées de symboles, qui les ont occupées pendant la petite enfance. – Adela Turin et Sylvie Cromer, « Quels modèles pour les filles ? » (1997), cité par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes

Ces assignations se retrouvent aussi dans des esthétiques qui s'éloignent pourtant de la réalité : quand les protagonistes sont anthropomorphiques, « les garçons se voient attribuer des animaux puissants dans l’imaginaire collectif (ours, lion, crocodile…) et les filles des animaux discrets, petits (souris, oiseaux…), à l’image des très populaires Ernest et Célestine », relève le HCE.

Sexistes... et populaires ?

Après des ouvrages jeunesse plus ou moins problématiques, les lectures des préadolescents et des adolescents peuvent, elles aussi, véhiculer des stéréotypes sexistes. En entrant moins dans les détails, le Haut Conseil s'arrête sur des exemples piochés au sein des titres les plus plébiscités de ces dernières années.

À l'instar des comics, où les super-héroïnes ont longtemps été sexualisées dans leurs apparences et actions, les mangas affichent parfois une imagerie stéréotypée. « [H]ypersexualisation des corps féminins, relégation des héroïnes au second plan, spécialisation dans les tâches ménagères, banalisation des violences sexistes et sexuelles, culture du viol, valorisation de la masculinité toxique », liste le rapport de l'institution.

Elle cite également des personnages « hautement problématiques à l’image de Absalom dans One Piece ou Jiraya dans Naruto (surnommé “Ermite Pervers” du fait qu’il espionne régulièrement les femmes dans leur intimité) ». Par ailleurs, le classement des récits reste genré, avec les « shōjo » d'un côté, « destinés aux filles et récits en général centrés sur des histoires d’amour », de l’autre les « shōnen », « conçus pour les garçons, centrés sur des aventures de héros qui se battent pour faire régner le Bien ».

Autres lectures très en vue, les titres de la dark romance, dont les récits explorent « des thèmes particulièrement problématiques à l’égard des femmes tels que la captivité des femmes et leur soumission au pouvoir physique, psychologique et sexuel des hommes, présentée sous la forme de “jeux dangereux” ».

Ainsi, dans Captive, de l'écrivaine algérienne Sarah Rivens, « la jeune Ella est retenue contre son gré depuis son adolescence par son “possesseur” qui la viole et exploite son corps, jusqu’au jour où elle change de “possesseur”, plus sadique encore », pointe le Haut Conseil.

Le succès de ces fictions soulève surtout des questions vis-à-vis de leur réception : les lecteurs et lectrices qui en sont les cibles disposent-ils des outils suffisants pour maintenir une distance critique ? Quelques données du rapport permettent d'esquisser une réponse : 94 % des femmes de 15 à 24 ans considèrent qu’il est difficile d’être une femme dans la société actuelle (+ 14 points par rapport à l’an dernier, et 45 % des hommes de 15-24 ans qu'il est difficile d'être un homme dans la société actuelle (+ 19 points en 2 ans).

Les jeunes hommes exprimeraient par ailleurs « une propension plus forte à adhérer aux stéréotypes de leur propre genre », selon le document. Cependant, ils seraient aussi plus nombreux à reconnaitre les difficultés des femmes. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes pose l'hypothèse d'une dissonance entre des citoyens aux idées plus tolérantes et un espace médiatique, lui, de plus en plus envahi par les discours réactionnaires...

