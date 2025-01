Le Collège de France accueille Wajdi Mouawad

Wajdi Mouawad prononcera sa leçon inaugurale, intitulée « L’ombre en soi qui écrit », le 6 février 2025. Ses cours et séminaires, respectivement intitulés « Les verbes de l’écriture » et « Dérives et malentendu du réel », commenceront le 18 février 2025. Ces événements, accessibles à tous et gratuits, offriront une réflexion unique sur les mécanismes de la création.

Créée en 2020 par le Collège de France en partenariat avec le ministère de la Culture, la chaire annuelle « L’invention de l’Europe par les langues et les cultures » vise à interroger les enjeux contemporains de la création intellectuelle et artistique. Elle explore comment la diversité linguistique, artistique et culturelle façonne l’identité européenne. L’Europe, marquée par sa pluralité d’expressions et de patrimoines, s’écrit encore aujourd’hui, souvent à l’insu de ses institutions et citoyens. En plaçant la création artistique au centre de la réflexion, cette chaire offre une compréhension renouvelée des expériences européennes.

Wajdi Mouawad, une voix universelle

Né à Beyrouth en 1968, Wajdi Mouawad a connu un parcours marqué par l’exil, arrivant au Canada en 1983 en tant que réfugié. Diplômé de l’École nationale d’art dramatique du Canada en 1991, il développe une carrière artistique où la guerre, l’identité et la réconciliation occupent une place centrale. Il se fait connaître avec la trilogie Le Sang des promesses (Incendies, Forêts, Ciels), saluée pour sa profondeur narrative et ses personnages complexes. Incendies, en particulier, a connu un immense succès international en traitant des conséquences de la guerre civile libanaise et des liens entre les générations.

Directeur artistique de La Colline – théâtre national depuis 2016, Mouawad explore dans ses œuvres des thématiques universelles, allant de la mémoire à la transmission, tout en renouvelant son langage artistique. Son approche visuelle et immersive, ainsi que sa capacité à interroger les silences et les non-dits, en font une figure incontournable du théâtre contemporain.

Outre ses œuvres théâtrales, Wajdi Mouawad s’illustre également dans d’autres disciplines. Il a publié plusieurs romans, dont Anima (2012) (Actes Sud), récompensé par de nombreux prix, et réalisé des mises en scène d’opéras tels que L’Enlèvement au sérail de Mozart et Œdipe d’Enesco. En 2025, il prévoit de travailler sur Pelléas et Mélisande de Debussy à l’Opéra de Paris et Iphigénie en Tauride de Gluck à l’Opéra-Comique.

Mouawad continue d’être une voix majeure, témoin de son époque et artisan d’une réflexion sur la création, la mémoire et la diversité culturelle. Son engagement au Collège de France s’inscrit dans cette démarche de transmission et d’exploration intellectuelle.

Crédits photo : Patrick Imbert / Collège de France

Par Clotilde Martin

