La sélection du Prix Audiolib 2025 dévoilée

Depuis sa création en 2013, le Prix Audiolib distingue chaque année le meilleur livre audio publié par les éditions Audiolib.

Pendant cinq mois, les dix titres sélectionnés par l’équipe sont écoutés et évalués par un jury composé de 20 blogueurs et youtubeurs passionnés de livres audio.

Audiolib dévoille sa sélection :

Cézembre, de Hélène Gestern, lu par Blanche Leleu et Renaud Bertin Cordoliani

Chronique d'une mort annoncée, de Gabriel García Márquez, traduit par Claude Couffon, lu par

Thierry Blanc

Fragrancia, de Paul Richardot, lu par Anatole de Bodinat

From here to the great unknown : mémoires, de Lisa Marie Presley et Riley Keough, traduit par Dominique Margon, lu par Florence Loiret Caille et Rachel Arditi

L'Inconnue du portrait, de Camille de Peretti, lu par Mathieu Buscatto

Le Sang des innocents, de S.A. Cosby, traduit par Pierre Szczeciner, lu par Jean-Paul Pitolin

Tata, de Valérie Perrin, lu par Jeanne Cherhal, Patrick Mancini et Anne Le Coutour

Tombée du ciel, d’Alice Develey, lu par Ariane Brousse

On m'appelle Demon Copperhead, de Barbara Kingsolver, traduit par Martine Aubert, lu par

Benjamin Jungers

Patronyme, de Vanessa Springora, lu par Constance Dollé

En 2024, le roman La dernière allumette de Marie Vareille, publié aux éditions Audiolib et interprété par Caroline Tillette et Renaud Bertin Cordoliani, a remporté la douzième édition du Prix Audiolib. L'enregistrement a été réalisé au studio Rosalie.

