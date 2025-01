Boualem Sansal quitte l'hôpital, et retrouve sa cellule

Jamais Plus, sorti dans les salles de cinéma françaises en août 2024, a étendu sur grand écran le succès des récits de Colleen Hoover, en adaptant It Ends With Us (traduit par Pauline Vidal, Hugo Roman). Le tournage du long-métrage aurait été particulièrement éprouvant pour l'actrice principale, Blake Lively : elle accuse le réalisateur et acteur Justin Baldoni de « harcèlement sexuel ». Une démarche qu'a soutenue publiquement Hoover.