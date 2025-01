150 000 documents sur l'Holocauste accessibles en ligne

La Wiener Holocaust Library, installée au Royaume-Uni, est l'un des plus anciens centres de conservation consacrés à l'Holocauste et à la politique nazie du monde. En 2024, il a d'ailleurs célébré ses 90 années d'activité, puisque l'institution a été fondée par le docteur Alfred Wiener, qui a lutté contre la normalisation et l'ascension du parti nazi dans les années 1920 et 1930 en Allemagne.

En 1933, il part avec sa famille pour les Pays-Bas et, depuis Amsterdam, ouvre le Jewish Central Information Office (JCIO) l'année suivante. Il collecte et archive des informations sur les nazis et leurs activités, afin d'anticiper et de préparer la riposte contre ces idées mortifères. En 1938, il délocalise ces ressources au Royaume-Uni, et compte s'y installer avec sa famille.

Son épouse et ses trois filles, toutefois, restèrent bloquées aux Pays-Bas et furent arrêtées et déportées au camp de concentration de Bergen-Belsen. Début 1945, après des mois de détention, elles sont finalement libérées dans le cadre d'un échange de prisonniers, mais son épouse Margarethe, affaiblie, meurt quelques jours plus tard en Suisse.

À la fin de la guerre, Alfred Wiener poursuivit ses activités de documentation et d'information, au sein de l'institution désormais changée en bibliothèque de recherche. Ses missions restent la conservation des archives, et leur mise à disposition pour les chercheurs, la sensibilisation des individus, quel que soit leur âge, au devoir de mémoire et aux responsabilités face à la montée de l'antisémitisme « et d'autres formes de préjugés et d'intolérance ».

Au moment où les partis politiques d'extrême droite, en Europe et dans le monde, connaissent un véritable âge d'or, ces missions n'ont jamais été aussi cruciales...

Ouvrir les archives et montrer la vérité

L'ouverture du portail en ligne de la bibliothèque Wiener, sous l'intitulé « Wiener Digital Collections », représente l'aboutissement d'une entreprise de numérisation des documents conservés par l'institution. 150.000 références sont cataloguées, pour l'instant, puisque le nombre devrait augmenter, chaque année, de 100.000 documents supplémentaires, selon les prévisions de la bibliothèque.

Les collections permettent de retracer la montée du nazisme dans l'Allemagne des années 1920 et 1930, mais aussi de suivre le procès de Nuremberg, à travers de nombreux documents manuscrits ou dactylographiés.

Des photographies offriront un accès plus direct encore à la vérité historique : des images du ghetto de Łódź, en Pologne, sont ainsi consultables, ainsi que des clichés pris au moment de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau par l'Armée rouge.

Parmi les pièces numérisées pour la première fois, des Tarnschriften, ou « écrits cachés », des pamphlets et ouvrages antifascistes distribués clandestinement, qui prenaient la forme de prospectus publicitaires ou de livres pratiques. Environ 500 exemples de ces textes résolument anti-nazis, cachés sous des couvertures inoffensives, sont visibles sur la plateforme de la Wiener Holocaust Library.

Le site « Wiener Digital Collections » est accessible à cette adresse.

Photographie : Wiener Holocaust Library

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com