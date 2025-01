Jeunesse : Scrineo se lance dans le format poche

« On n’a pas l’intention de remplacer les éditeurs poche », rassure Jean-Paul Parif, fondateur de la maison. Avec cette nouvelle collection, Scrineo entend valoriser son catalogue fond, et cibler un public scolaire grâce à un rythme de publication avoisinant les deux parutions annuelles.

« On s’est rendu compte que, pour renforcer notre présence auprès des prescripteurs scolaires, notamment dans les écoles et les collèges, la question du prix était essentielle. C’est ce qui a motivé la création de cette collection poche », nous confie-t-il. Chaque ouvrage sera ainsi proposé au prix de 7,90 €, avec la promesse d’une « qualité littéraire », couplée à « petit prix et un intérêt pédagogique ».

Des livres « soutenus par la prescription »

La valeur éducative des ouvrages édités en poche, Jean-Paul Parif en fait une priorité. Pour ce faire, la maison sélectionne des livres « qui sont encore soutenus par la prescription », et des auteurs qui continuent de rencontrer « un certain succès lors des évènements, comme les salons ou les festivals », souligne-t-il.

Cette nouvelle collection sera inaugurée par Celui qui dessinait les dieux d’Alain Grousset, publié en 2019 et vendu à 2199 exemplaires selon Edistat, aux côtés de Lucien dans l’enfer des tranchées d’Arthur Ténor, paru en 2021, avec 1424 ventes soldées.

Couverture des deux premiers livres édités au format poche

Une première série de titres historiques

Tous deux seront disponibles en librairie dès le 20 mars 2025, grâce à une distribution assurée par Interforum. Si le premier ouvrage explore la période de la préhistoire et la naissance de l’art, ce qui en fait un choix idéal pour les lecteurs du cycle 3, le deuxième se concentre sur la Première Guerre mondiale, et s’adresse à un public plus diversifié, la thématique étant étudiée en CM2, en 6e et également en 3e.

À LIRE – Scrineo, “des univers où le passé dialogue avec le présent“

« Ces deux titres se distinguent par une écriture soignée et un fort pouvoir immersif », insiste le fondateur de la maison. « Ils possèdent un véritable potentiel sur le marché, que nous espérons maximiser grâce à des prix plus accessibles », ajoute-t-il, qui prévoit de maintenir un rythme de deux publications par an pour cette collection poche.

Crédits image : Photo de Thirdman / CC-By-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com