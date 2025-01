Allégations infondées” : Bayard choqué des propos d'Antoine Dole et Diane Le Feyer

Nous avons pris connaissance des accusations formulées par Antoine Dole, alias Mr Tan, et Diane Le Feyer concernant l'exploitation de la série Mortelle Adèle, éditée par Bayard Jeunesse de 2012 à 2022.

Nous réfutons et condamnons ces allégations infondées. Elles nous choquent profondément et sont à l’opposé de nos façons de travailler.

Conformément aux accords conclus avec les auteurs de Mortelle Adèle, que nous avons toujours respectés, nous échangeons avec eux et leur maison d’édition, Mr Tan & Co, pour faire vivre en librairie les titres édités chez Bayard Jeunesse.

C’est notre mission et notre responsabilité d’éditeur envers tous nos auteurs : diffuser et faire rayonner les œuvres qu’ils nous confient, cela dans l’écoute, le dialogue et la confiance partagée.

Mortelle Adèle est une série unique qui compte dans la vie des enfants. Hier comme aujourd’hui, nous souhaitons maintenir un dialogue apaisé et constructif avec ses auteurs.

Mise à jour - 10h :

Ayant pris connaissance du communiqué de Bayard, Antoine Dole a sollicité ActuaLitté pour apporter une précision à leur message :

Bayard Editions n’a, contrairement à ce qu’ils disent dans ces lignes, pas publié les aventures de Mortelle Adèle de 2012 à 2022 : elle a été signé en 2012 aux éditions Tourbillon par Franck Girard. Bayard était actionnaire minoritaire de la maison, mais n’en était pas propriétaire. C’est Franck Girard qui a créé, avec nous auteurs, le succès qu’est Mortelle Adèle.

Il avait effectivement proposé la série en publication à Bayard Editions, dont il était aussi directeur, mais les différentes instances avaient refusé le projet. Il a donc fait le choix de le publier lui-même, dans la maison dans laquelle il avait les mains libres puisque Bayard n’y était qu’actionnaire minoritaire.

C’est en 2017, au départ de Franck Girard, alors que la série atteignait déjà des chiffres importants (autour d’un million d’exemplaires) que Bayard a racheté la maison d’édition Tourbillon et a absorbé son catalogue. Personne ne nous a demandé notre avis au moment de ce rachat à 100 %.

Et Mortelle Adèle est arrivée au catalogue de Bayard à partir de 2018, dans un label à part, ce qui montrait déjà la volonté de la maison d’édition de capitaliser sur ce succès.

Seulement trois ans plus tard, en 2021, avec une année de Covid au milieu dont on sait qu’elle a suspendu le temps et éprouvé tout le monde, et après nous être débattus dans de multiples sujets au fil de cette collaboration, nous avons claqué la porte de cette maison d’édition suite à de profonds désaccords, c’était en 2021.

Les derniers ouvrages dans les tuyaux sont parus en 2022, mais nous n’avions plus d’échanges. Bayard n’a donc eu Mortelle Adèle entre les mains que trois ans.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com