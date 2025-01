Mortelle Adèle : ses créateurs accusent Bayard de “tromper le lecteur

Dans un post diffusé en fin de journée, Antoine Dole met le feu aux poudres : selon lui, le départ de Bayard s’effectuait « pour rester alignés avec nos valeurs ». Une démarche qui a conduit à ce qu’en 2023 déjà, deux titres de leur nouveau catalogue figuraient dans les meilleures ventes BD. Le pari de la société Mr Tan & Co était réussi.

Et le phénomène Mortelle Adèle, que Bayard aura porté durant toutes ces années, se perpétuait. D’ailleurs, Diane Le Feyer se montre plus tranchée dans l’explication de ce départ, pointant « les désaccords […] quand nous avons enfin réalisé le niveau de mensonge et d’hypocrisie qui nous entourait ».

À l’époque de cette création d’entreprise, le duo se montrait plus mesuré : « Créer une maison d’édition n’est pas une mince affaire, et pas vraiment une question d’argent. Le milieu du livre devrait prendre conscience que l’on ne peut pas aborder une carrière artistique de manière aussi sarcastique », soulignait Antoine Dole auprès de ActuaLitté.

Ainsi, l’exploitation du fonds resterait, en bonne intelligence, chez Bayard, « quand le vivant et les auteurs seront ailleurs ». En 2024, Mr Tan & Co a publié Mortelle Adèle Tome 21 : RécréAction générale !, qui s’est écoulé à 278.753 exemplaires et Mortelle Adèle : Sur les traces du Croquepote, avec 194.276 ventes (données : Edistat). Gros succès pour Mortelle Adèle : mortelle Adèle et les reliques du Chat-Lune, à 288.831 exemplaires depuis novembre 2023.

Quant à Mortelle Adèle Tome 20 : j'apocalypse grave !, paru en octobre 2023, il affiche 372.367 lecteurs… et ainsi de suite.

Pas de pitié pour les nazebroques

Mais alors, que se passe-t-il ? « Bayard devait nous garantir une exploitation normale et paisible », indique Diane Le Feyer. Mais ces 32 ouvrages restés chez l’ancien éditeur conduiraient la direction de Bayard à « exploiter notre œuvre sans prendre en compte nos envies et nos demandes », renchérit Antoine Dole.

Et d’ajouter : « Nous nous opposons à leurs fausses nouveautés, à des changements de prix qui pénalisent les lecteurs, à des changements de format qui perdent les libraires entre autres opérations diverses menées contre notre volonté. »

Les contrats autoriseraient toutes ces démarches, « cela sans que plus rien d’humain ne rentre en ligne de compte », conclut-il. « Bayard ne nous respecte pas », estime de son côté Diane Le Feyer, avec des méthodes qui « tromp[ent] le lecteur ».

Conclusion, les créateurs prennent la parole parce qu’après « une ultime tentative de notre part pour sauver l’éthique de nos livres […] Bayard refuse encore et toujours la voie de la conciliation, en multipliant les violences morales et artistiques à notre égard », déplore-t-elle.

Quatre années qu’elle et son coreligionnaire exprimeraient souffrance et douleur, « face à des comportements qu’aucun créateur ne devrait subit de la part d’une maison d’édition ».

En 2024, 40 % du chiffre d’affaires de Bayard éditions découlerait de Mortelle Adèle, indique Diane Le Feyer. « Pour toutes ces raisons, je suis aujourd’hui contraint d’envisager d’arrêter et de poser mon crayon », lâche Antoine Dole. Et tous deux se désolidarisent « des choix de Bayard Éditions, de leurs opérations commerciales et publications ».

Et « notamment celles prévues dans les prochains mois et qui consistent à présenter des ouvrages des séries Mortelle Adèle et Ajax, sortis il y a plusieurs années, comme des nouveautés, ce qui trompe le consommateur et, de mon point de vue, trahit le contrat de confiance par lequel nous, auteurs, avons confié nos droits, notre œuvre, et pour ma part une partie de mon intimité, à cette maison d’édition », affirment-ils.

Mise à jour 28 janvier - 9h30 :

Le groupe Bayard a fait parvenir une réaction à ActuaLitté suite aux propos des deux auteurs. « Nous réfutons et condamnons ces allégations infondées. Elles nous choquent profondément et sont à l’opposé de nos façons de travailler. Conformément aux accords conclus avec les auteurs de Mortelle Adèle, que nous avons toujours respectés, nous échangeons avec eux et leur maison d’édition, Mr Tan & Co, pour faire vivre en librairie les titres édités chez Bayard Jeunesse. »

