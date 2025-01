L’Atlantique comme dernier espoir

Alexandre, un criminel en cavale, et Samia, une rebelle endurcie, fuient ensemble sur l’Atlantique. Leur chemin croise celui de Verchère, un policier à la retraite, désabusé par la vie. Ensemble, malgré les dangers, ils s’accrochent à l’espoir de rejoindre le Brésil pour y commencer une nouvelle existence.

Au fil de leur lecture, Angèle et Jo tentent de démêler les fils de cette histoire captivante et de comprendre si elle est réelle ou fictive. Cette quête les conduit à interroger leur propre rapport à l’identité et au pardon. L’océan, omniprésent dans le récit, devient le symbole des secrets enfouis et de la quête de vérité qui relie ces personnages à travers le temps.

Dans cette odyssée où passé et présent s’entrelacent, chacun devra affronter ses démons pour espérer atteindre la liberté. Jusqu’où seront-ils prêts à aller pour révéler les mystères qui les unissent ? Et quel prix devront-ils payer pour atteindre cette vérité, cachée au bout de l’océan ?

Les éditions Gros Caillou nous en proposent les premières pages, en avant-première :

Arthur Rogé, né en 1975, cultive depuis longtemps sa plume aiguisée. Esprit rebelle, il quitte tôt les sentiers académiques pour se lancer dans une vie d’entrepreneuriat. Sa passion pour l’écriture s’illustre avec Le Dernier Jour, un premier roman primé par le Prix Canut 2023, révélant un talent brut. Un an plus tard, il confirme son don pour les intrigues avec Le P’tit Mec, une œuvre poignante explorant les relations père-fils. Avec son style incisif et captivant, Arthur Rogé s’affirme comme une voix montante et incontournable du suspense français.

Par Clotilde Martin

