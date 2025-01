La plateforme de webtoon Allskreen s'associe aux éditions du Lombard

Plus ça va et plus les êtres humains vivent à l’intérieur d’espaces clos. Après avoir trouvé refuge dans des abris-sous-roche, ils ont construit des huttes sommaires à travers les parois desquelles on pouvait encore voir le ciel ; ils n’ont pas cessé ensuite de bâtir des maisons aux murs de plus de plus épais, des édifices monumentaux, des villes entières souterraines. Et lorsqu’ils se déplacent d’un endroit à l’autre, ils sont encore enfermés dans des boîtes.