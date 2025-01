Violences sexistes et sexuelles : un bilan "alarmant"

Ce lundi 27 janvier, le SCA balance les chiffres d’une enquête menée auprès de ses 260 membres. En ligne de mire : les violences qui gangrènent le cinéma, l’audiovisuel et le spectacle vivant, passées au crible dans le cadre de la Commission d’enquête.

Ce lundi 27 janvier, le SCA dévoile les chiffres d’une enquête menée auprès de ses 260 adhérents, tous scénaristes de cinéma français. En ligne de mire : les violences qui touchent les domaines du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle vivant, passées au crible dans le cadre de la Commission d’enquête.

Le résultat est sans appel : ces milieux artistiques sont la cible de violences morales sexistes et sexuelles (VMSS). Parmi les répondants, la moitié confie avoir été victime ou témoin d’outrages sexistes. Un chiffre grimpe à 68 % lorsqu’il s’agit de harcèlement moral ou discriminatoire.

Un cadre législatif « insuffisamment protecteur »

Selon l’enquête, 20 % des adhérents interrogés ont été victimes ou témoins de harcèlement sexuel. 11 % rapportent des cas d’agression sexuelle, et 1,6 % des viols. Pourtant, même lorsque les victimes ou témoins osent briser le silence — ce qui est le cas de 70 % d’entre eux —, les effets restent limités : seuls 16 % constatent des répercussions professionnelles positives après avoir pris la parole.

Face à un constat « alarmant », le SCA souligne que « le cadre réglementaire et législatif est insuffisamment protecteur » pour des auteurs et autrices « particulièrement fragiles à l’égard des VMSS », en raison de leur statut d’indépendants, de leur dépendance au « capital en réputation » et de leur « précarité économiquement forte ».

Des outils à créer pour protéger les auteurs

« Il est urgent de concevoir des outils adaptés à notre profession et notre statut d’auteur en matière de prévention des violences, de protection de la victime présumée, et de sanction de la personne mise en cause », insistent-ils. En réponse, le SCA propose une liste de dix recommandations, consultables ici, parmi lesquelles figure le renforcement de la cellule d’écoute psychologique et juridique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, opérée par Audiens.

Déjà accessible aux auteurs, cette cellule pourrait « mieux communiquer auprès de cette population, travailler leur spécificité, intégrer le harcèlement moral à son périmètre et renforcer le soutien financier d’accès au droit pour les victimes précaires », précisent-ils.

Le SCA pointe du doigt l’absence de prise en compte des auteurs dans les « plans d’action de structure » accompagnant la conditionnalité des aides du Centre national du cinéma. « Les mesures de prévention et de traitement des VMSS prises par les structures bénéficiaires pour accéder aux aides du CNC doivent également prendre en charge les VMSS à l’encontre des auteurs », annoncent-ils.

Vers des contrats plus protecteurs pour les scénaristes

Ils complètent leur liste de recommandations en proposant l’ajout d’une clause type dédiée à la lutte contre les VMSS dans les contrats de cession de droits, afin de renforcer la protection juridique des scénaristes. « Cette clause sera à négocier avec les différentes organisations professionnelles concernées, sous l’égide du CNC », expliquent-ils. Elle pourrait notamment prévoir que les auteurs soient inclus dans les plans de prévention des VMSS instaurés par les producteurs.

Le SCA appelle à élargir les dispositifs de formations obligatoires aux scénaristes, en rendant ces formations accessibles aux auteurs. « On sait que ces formations aux VMSS sont efficaces », affirme l’organisation. Ils insistent également pour que les spécificités de leur profession soient intégrées aux modules destinés aux équipes de tournage, afin de sensibiliser tous les acteurs du secteur.

Crédits image : illustration, Ittmust, CC BY 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com