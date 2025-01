Jacques Gamblin rend ici un hommage poignant à sa mère. L'auteur, connu pour sa carrière d'acteur et de dramaturge, se dévoile ici dans un registre intime, mêlant émotion et humour.

Le récit s'articule autour de ses souvenirs, qu'il évoque avec tendresse et sincérité la figure maternelle. Il parvient à transmettre la complexité des sentiments filiaux, oscillant entre admiration, gratitude et mélancolie. Son écriture, empreinte de sensibilité, offre une réflexion profonde sur la relation mère-fils et sur le passage du temps.

Les critiques saluent unanimement la justesse du ton adopté par l'auteur. Le site Lisez.com décrit le livre comme « un hommage bouleversant de Jacques Gamblin à sa mère, où le rire n'est pourtant jamais loin, prêt à déferler sur la grève ».

Cette alternance entre moments d'émotion et touches d'humour confère au récit une dimension authentique et universelle.

Les lecteurs partagent également leur enthousiasme, soulignant la capacité de Gamblin à évoquer des souvenirs personnels tout en touchant à l'universel.

Mère à l'horizon est une œuvre qui explore avec finesse les liens familiaux et la mémoire. Jacques Gamblin y déploie tout son talent de conteur pour offrir un récit à la fois personnel et universel, qui résonnera chez de nombreux lecteurs.