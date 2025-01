Dans son ouvrage Quand la terre était plate, Jean-Claude Grumberg livre un récit émouvant qui retrace la vie de sa mère, Suzanne, née à Paris en 1907 de parents originaires de Brody, en Galicie (aujourd'hui en Ukraine). À travers ce portrait, l'auteur évoque les épreuves traversées par sa famille juive au cours du XXᵉ siècle, marquées par deux guerres mondiales, des pogroms, des expulsions et l'exil forcé.

Après la disparition inexpliquée de son mari, Zacharie, Suzanne se retrouve seule pour élever ses deux fils. Grumberg s'interroge sur la difficulté de raconter une histoire dont les protagonistes ont disparu, s'appuyant sur les rares souvenirs transmis par sa mère et les récits fragmentaires obtenus de son frère aîné, Maxime. Il souligne ainsi la complexité de reconstituer le passé familial face à l'absence de témoignages directs.

L'auteur adopte une approche narrative singulière, mêlant souvenirs personnels et éléments historiques, pour restituer la vie de Suzanne et, à travers elle, celle de nombreuses familles confrontées aux tumultes du siècle dernier. Son écriture, à la fois tendre et cruelle, parvient à exprimer l'absurdité des situations tragiques tout en rendant hommage à la résilience humaine.

Un récit qui s'inscrit dans la continuité de l'œuvre de Grumberg, qui explore les thèmes de la mémoire, de l'identité et de la transmission. Ce récit poignant offre une réflexion profonde sur la manière dont les histoires familiales se construisent et se transmettent, malgré les silences et les oublis.