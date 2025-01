Les Mémoires de la Shoah raconte et relate la vie de survivants des camps de la mort, recueillis par Annick Cojean, grand reporter au journal Le Monde. Cette œuvre est le fruit de la collaboration entre la scénariste Théa Rojzman et la dessinatrice Tamia Baudouin.

Parue le 24 janvier 2025 aux Éditions Dupuis, cette bande dessinée de 136 pages offre une nouvelle dimension aux récits des rescapés de l'Holocauste.

Les auteurs ont su retranscrire avec sensibilité et justesse les expériences des survivants, permettant ainsi de préserver la mémoire de ces événements tragiques.

L'ouvrage est préfacé par Annick Cohen, apportant une perspective supplémentaire à cette adaptation graphique.

Les illustrations de Tamia Baudouin, alliées au scénario de Théa Rojzman, offrent une immersion profonde dans les récits des témoins, rendant hommage à leur résilience et à leur courage.

Une œuvre essentielle pour comprendre et transmettre l'histoire de l'Holocauste aux générations actuelles et futures. Elle rappelle l'importance du devoir de mémoire et de la transmission des témoignages pour ne jamais oublier les horreurs du passé.