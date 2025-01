La Petite Fille du passage Ronce est un témoignage poignant coécrit par Esther Senot, survivante de la Shoah, et l'historienne Isabelle Ernot. Publié en 2021, cet ouvrage retrace le parcours d'Esther, depuis son enfance dans le passage Ronce, une modeste ruelle du XXᵉ arrondissement de Paris, jusqu'à sa déportation à Auschwitz-Birkenau et sa survie face à l'horreur des camps nazis.

Dans les années 1930, la famille Dzik, d'origine polonaise, s'installe en France pour fuir l'antisémitisme. Leur vie paisible bascule lors de la rafle du Vél' d'Hiv en juillet 1942, où Esther, alors âgée de 14 ans, échappe de justesse à l'arrestation.

Un an plus tard, elle est arrêtée et déportée à Birkenau en septembre 1943. Elle survit aux conditions inhumaines du camp et aux marches de la mort, tenant la promesse faite à sa sœur Fanny de témoigner des atrocités subies.

L'ouvrage se distingue par sa structure polyphonique, mêlant récit autobiographique, lettres aux disparus et dialogues imaginaires, offrant une profondeur émotionnelle et historique. Cette approche permet de restituer les voix des victimes et de préserver la mémoire collective.

Les lecteurs saluent la qualité de l'écriture, la justesse du témoignage et l'importance de cette transmission pour les générations futures.

Une œuvre essentielle qui contribue à l'histoire de la Shoah, rappelant la nécessité du devoir de mémoire et l'importance de la transmission des témoignages des survivants.