Accusation de viol lors du FIBD d'Angoulême : “Nous te croyons

Management brutal, burn-out, opacité des montages financiers de 9e Art+, représailles vis- à-vis des journalistes, confusion d’intérêts publics et privés : ces faits, déjà dénoncés par la presse, étaient connus de la profession.

Un cas de népotisme impliquant Franck Bondoux et sa fille est venu alourdir récemment ce déplorable inventaire, mettant en lumière des pratiques incompatibles avec la diversité de création que le Festival s’est engagé à défendre. Ces faits entachent le bilan de 9e Art+ alors que la reconduction de son contrat, au printemps 2025, semble ne pas poser de question pour l’association du Festival.

Pourtant, le fait nouveau que révèle aujourd’hui l’enquête de Lucie Servin et Élisabeth Fleury est de toute autre nature et il aggrave au-delà du supportable des dysfonctionnements devenus endémiques. Un viol aurait eu lieu en 2024. Pendant le Festival. La chargée de communication de 9e Art+ aurait été droguée dans une soirée organisée par le Festival. Et elle aurait été violée par un partenaire du Festival.

La parole de la victime n’a pas été entendue par la direction de 9e Art+, au contraire : son témoignage a été mis en doute et elle a rapidement été licenciée. La société 9e Art+ n’a pas seulement failli sur le plan humain ; elle a aussi manqué à toutes ses obligations légales. Et elle persiste aujourd’hui à discréditer la victime dans un communiqué lunaire, s’entêtant dans son aveuglement et sa brutalité.

Nous, membres du S.E.A, souhaitons exprimer notre totale solidarité avec la victime et lui dire une chose très simple : « Nous te croyons. »

Dans ces circonstances, nous appelons l’association du Festival d’Angoulême à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces crimes et agressions ne puissent plus se produire dans le cadre de l’évènement. Nous demandons à l’association du Festival de faire de la prévention des violences sexistes et sexuelles une priorité, comme c’est déjà le cas dans d’autres milieux professionnels.

Nous enjoignons l’association du Festival à ouvrir les yeux sur la responsabilité de son prestataire, la société 9e Art+ et, en conclusion, à ne pas renouveler le contrat qui les lie.

Un appel d’offre public devrait pouvoir permettre d’entendre d’autres propositions et, le cas échéant, de considérer une nouvelle candidature de 9e Art+ à la condition qu’une transformation interne soit observée, que de nouveaux engagements soient clairement exposés et que des garanties à la hauteur des enjeux soient prises de part et d’autre.

Nous appelons l’État et les pouvoirs publics à prendre la mesure de la situation et à agir en conséquence.

Le Festival doit son existence aux subventions publiques et il paraîtrait incompréhensible que ce soutien ne soit pas corrélé à une organisation transparente, garante de la diversité de création, et respectueuse de l’intérêt général et des personnes.

Le Festival d’Angoulême, qu’il le veuille ou non, est désormais un bien commun qui profite à la bande dessinée dans toutes ses composantes. Il nous est cher. Il ne peut être confisqué sans partage par un très petit nombre de personnes qui s’exempteraient de devoir rendre des comptes à la collectivité.

