Le roman graphique La Bombe adapté en série documentaire

« Les récits historiques sont toujours très recherchés sur le marché international et plus que jamais avec de nouvelles ambitions éditoriales et formes de récits intenses », indique Bertrand Lossignol, directeur de StudioFact Rights, dans un communiqué.

Le groupe de production audiovisuelle, exclusivement dédié aux récits tirés d’histoires vraies, s’associe donc à YES SIR FILMS, société de production reconnue pour ses documentaires hybrides, pour adapter La Bombe, d’Alcante, Laurent-Frédéric Bollée et Denis Rodier (Glénat, 2020) en série documentaire.

Extrait de La Bombe d'Alcante, Laurent-Frédéric Bollée et Denis Rodier (Glénat, 2020)

Ce roman graphique de 450 pages, écoulé à 116.897 exemplaires d’après Edistat, retrace la véritable histoire de la création de la bombe atomique. Les auteurs nous ramènent dans le passé, plus précisément le 6 août 1945, dans un Hiroshima ravagé.

Des dizaines de milliers de morts instantanées ont révélé au monde l’existence de cette arme de destruction massive. Mais dans quel contexte, et par quels acteurs, cet instrument de mort a-t-il vu le jour ? De l’exploitation des mines d’uranium du Katanga à l’explosion au Japon, en passant par l’Allemagne, la Norvège, l’URSS et le désert du Nouveau-Mexique, ce récit s’appuie sur une succession de faits réels.

Les auteurs mettent en lumière les figures clés de cette tragédie, qu’elles soient célèbres, comme Roosevelt, Truman, Einstein ou Oppenheimer, ou moins connues, à l’image de Leó Szilàrd, scientifique ayant œuvré pour le développement de la bombe avant de tenter d’empêcher son usage, ou encore Ebb Cade, ouvrier afro-américain victime d’expérimentations sur le plutonium.

Extrait de La Bombe d'Alcante, Laurent-Frédéric Bollée et Denis Rodier (Glénat, 2020)

« En tant que producteurs, notre mission est de réinventer l’écriture des documentaires en s’inspirant des codes de la fiction, de l’animation et du numérique, afin de connecter ces récits avec les plus jeunes publics et leurs parents », souligne François Cusset, directeur de YES SIR FILMS, sans communiquer de date de diffusion.

Son ambition ? Croiser les genres, en mêlant animation et images d’archives. « En faisant découvrir les personnages connus et méconnus de la course à l’arme atomique [...] l’adaptation audiovisuelle de La Bombe s’inscrit dans cette démarche de susciter une curiosité historique grâce à l’innovation », assure-t-il.

Crédits image : Couverture de La Bombe d'Alcante, Laurent-Frédéric Bollée et Denis Rodier (Glénat, 2020)

