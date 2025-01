Le voyage de Mélissa Da Costa : du livre à l’écran

« Ne cherchez pas à voir reproduit à l’écran toutes les scènes du livre. Oubliez le roman ! », avertit Mélissa Da Costa, attentive à l’avis de ses lecteurs, dans une interview relayée par 20 Minutes à l’occasion d’une table ronde organisée par TF1.

Sacrée autrice la plus lue en 2024 avec 1.162.730 exemplaires écoulés selon Edistat, Mélissa Da Costa voit son roman à succès Tout le bleu du ciel décliné sous divers formats. Avec un total de 1.406.819 ventes cumulées, tous formats confondus, l’œuvre a déjà été adaptée en bande dessinée, par Juliette Bertaudière au dessin et Carbone au scénario, publiée le 14 août dernier chez Albin Michel.

Un voyage sur mesure à travers les Pyrénées

Cette fois, c’est sur le petit écran que l’histoire d’Émile, atteint d’une maladie neurodégénérative, et de Joanne, sa compagne de voyage, se poursuit. Interprétés respectivement par Hugo Becker et Camille Lou, les deux personnages se rencontrent par le biais d’une petite annonce, et décident de partir ensemble à la découverte des Pyrénées.

La série, principalement filmée en terre catalane, dans les Pyrénées-Orientales, respecte en grande partie la localisation du roman, bien qu’elle ait dû s’écarter légèrement de l’oeuvre, faute de moyens. « On n’avait pas le temps d’aller dans tous les endroits qu’ils visitent dans le roman », révèle Maurice Barthélemy, réalisateur. « On a tourné du côté de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales du côté des Angles, dans les Corbières et sur les plages de Narbonne. Le décor joue un rôle important, et il amène de l’émotion », précise-t-il.

Le van bleu, un emblème devenu contrainte

Pour autant, pas de question de faire l’impasse sur les éléments mythiques du décor. À commencer par le van bleu, rendu célèbre par sa présence sur la couverture du livre, au format poche et broché. Un véhicule difficile à trouver, qui a été déniché grâce à un appel à casting lancé en septembre dernier.

Mais il se pourrait bien que cet impératif d’espace ait provoqué quelques difficultés... « C’était un film technique à réaliser : il fallait filmer dans le van, très petit, changer tous les jours de décor », se remémore-t-il.

« Joanne a une forme de pudeur que je n’ai pas »

Les acteurs ont, fort heureusement, facilité le travail du réalisateur. Les deux comédiens, déjà vus ensemble dans Je te promets, l’adaptation française de This is Us, ont exprimé leur bonne entente sur le plateau. « C’est rassurant de travailler avec quelqu’un avec qui on sait que ça fonctionne. Ça fait gagner beaucoup de temps, le travail est plus fluide et facile », a confié Hugo Becker au Parisien.

Pour se préparer à son rôle, l’acteur interprétant Émile a passé plusieurs semaines dans le sud de la Norvège, à bord d’un camping-car : « Je n’avais jamais fait ce genre de voyage et ça m’a énormément plu, je le referai. J’en suis même à regarder des vidéos de présentation de vans en allemand, alors que je ne le parle pas ! »

De son côté, Camille Lou a dû relever un défi plus personnel pour entrer dans la peau de son personnage. : « Joanne a une carapace que moi, dans la vie, je n’ai pas forcément. On a une douceur et une empathie en commun, mais elle a une forme de pudeur que je n’ai pas », analyse-t-elle.

Elle poursuit : « C’est très dur pour moi de ne pas sourire, de masquer ses réactions. J’ai aussi l’impression, dès que je suis un peu froide quand je joue, d’être méchante, et ça me fait peur parce que Joanne n’est pas méchante. »

Une confiance totale dans l’adaptation

Pourtant, Mélissa Da Costa fait preuve d’une grande confiance envers l’interprétation de son œuvre. « Je retrouve complètement l’énergie de mes personnages », assure-t-elle auprès de 20 minutes. Elle se réjouit particulièrement de la justesse des acteurs : « Camille Lou a cette sensibilité, cette pudeur, cette fragilité qui est tout à fait celle de Joanne. Hugo Becker, que je connaissais un peu moins à l’écran et que j’ai découvert sur le tournage, c’est tout à fait Émile avec son côté désinvolte. »

L’autrice, qui a laissé son roman entre les mains de la scénariste Claire Lemaréchal, n’a pas cherché à imposer sa vision à l’adaptation. Sur les conseils de son éditeur, elle a choisi de se retirer pour permettre à l’œuvre de prendre une forme nouvelle : « Un auteur ne doit pas être trop présent parce qu’il a toujours du mal à se détacher de son œuvre et voudrait tout y mettre. Et puis, j’écris pour la littérature, je ne sais pas écrire pour la télévision et le cinéma », confie-t-elle.

Toujours avec humilité, Mélissa Da Costa salue l’interprétation du roman par Claire Lemaréchal : « J’ai eu l’impression qu’elle traitait beaucoup mieux que moi l’aspect maladie, le déclin d’Émile, là où moi, j’avais davantage mis l’accent sur le passé de Joanne », annonce-t-elle.

Bien que le roman ait été retravaillé et que la scénariste ait dû supprimer certaines scènes, comme les flash-backs, Mélissa Da Costa rassure ses lecteurs en leur assurant que « l’âme du roman et la trajectoire des personnages sont là. »

Crédits image : François Lefebvre / En voiture Simone / TF1

Par Louella Boulland

