États-Unis : sous Trump, la censure des livres devient une “infox

À la question de savoir s'il était possible de faire pire que le premier mandat de Donald Trump, son second passage à la Maison-Blanche risque d'apporter des réponses angoissantes. Après le salut nazi d'Elon Musk et des annulations de décrets en cascade, l'équipe du 47e président des États-Unis est entrée en action.

Au ministère fédéral de l'Éducation, confié à Linda McMahon, milliardaire qui fut la vice-présidente de la fédération nationale de catch, la réécriture de l'histoire récente a commencé en fanfare. Un communiqué de presse, publié le 24 janvier dernier, indique ainsi que le ministère « met fin à l'infox de Biden sur la censure de livres ».

Cette formule, largement utilisée par le camp républicain, en particulier Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, vise à discréditer toutes les critiques émises à l'encontre des mesures de contrôle de la circulation des ouvrages dans les bibliothèques publiques et scolaires. Mises en place dans différents États, ces législations restreignent l'accès à des livres, au prétexte de la protection des mineurs face aux contenus « obscènes » ou « pornographiques ».

Ces dispositions et ceux et celles qui les défendent, cependant, restent volontairement vagues dans leurs modalités d'application et permettent ainsi de viser des textes qui abordent des sujets importants, comme les violences sexuelles, les relations amoureuses homosexuelles, les violences faites aux femmes ou aux personnes racisées, voire l'histoire américaine et ses épisodes les plus sombres.

Par ailleurs, ces législations, promulguées en Floride, dans l'Arkansas, le Texas, la Géorgie, l'Utah ou l'Iowa, entre autres, criminalisent les bibliothécaires, et dans certains cas les libraires, et ignorent délibérément leur expertise quant à déterminer si un ouvrage est adapté pour telle ou telle tranche d'âge.

Plus de 10.000 livres auraient ainsi été visés par une procédure de censure ou de retrait, sur l’ensemble du pays, au cours de l’année 2023-2024, selon l’organisation non gouvernementale PEN America. Parmi ces ouvrages, des textes de Rupi Kaur, Margaret Atwood, Sarah J. Maas, Judy Blume, Alice Walker, Lev Grossman, Jodi Picoult, John Green, Patti Smith, Sally Rooney, Anna Todd, Stephen King, mais aussi Marjane Satrapi, Pénélope Bagieu ou bien Mirion Malle...

Libéraliser la censure

Face au développement de cette censure légalisée dans certains États, le gouvernement fédéral avait engagé quelques initiatives pour limiter les dégâts. En juillet 2023, le ministère de l'Éducation avait ainsi annoncé la nomination d'un « coordinateur chargé de traiter la menace grandissante que la censure de livres fait peser sur les droits civils des élèves ».

Plus important, il avait entamé une dizaine de procédures pour enquêter sur les pratiques en cours dans autant d'États, afin de déterminer s'il y avait lieu de porter plainte, considérant que les limitations d'accès et retraits des ouvrages allaient à l'encontre des droits des élèves.

Dans le communiqué publié le 24 janvier dernier, le ministère de l'Éducation, version Trump, donc, annonce qu'il a « abandonné 11 plaintes relatives à de soi-disant “censures de livres” ». L'hypothèse selon laquelle le retrait des ouvrages pourrait créer un « environnement hostile aux étudiants » est même qualifiée de « revendication sans fondements basée sur une théorie légale fumeuse ». Bien entendu, le poste de coordinateur institué à l'ère Biden est également supprimé.

Ce soutien inconditionnel apporté aux États qui légalisent la censure d'ouvrages n'a rien de surprenant. Linda McMahon a largement défendu le principe d'États libres de fixer leurs exigences en matière d'éducation et de construire leurs propres programmes. Donald Trump, pour sa part, se conforme au Projet 2025 de la très conservatrice Heritage Foundation, qui mêle avec joie libéralisme économique et mesures sociétales liberticides.

Ce document, auquel Trump s'était défendu d'adhérer, recommandait notamment de laisser chaque État mener sa propre politique en matière d'éducation — il affirmait même que le ministère de l'Éducation fédéral devait être supprimé. Le président de cette même fondation, Kevin D. Roberts, y jugeait par ailleurs que les bibliothèques américaines étaient envahies par « la pornographie »...

À plusieurs reprises, des législations facilitant la censure dans différents États ont été annulées par la justice, étant donné qu'elles violaient des droits garantis la Constitution américaine. La lutte de la société civile contre le contrôle des lectures se poursuivra donc, notamment devant les tribunaux, mais les censeurs viennent de gagner un allié de poids, avec le ministère de l'Éducation...

Photographie : illustration, Truthout.org, CC BY-NC-ND 2.0

