La romantasy Rise of the Empress adaptée sur Amazon Prime Video

Basée sur une « réinterprétation sombre et mystique de la légende de la Méchante Reine », la série nous plonge dans un empire asiatique ancien déchiré par des luttes de pouvoir.

Au cœur de l’intrigue se trouve Xifeng, une paysanne éblouissante propulsée dans une guerre de rivalités amoureuses par une sorcière vengeresse. Dans cet univers, où les intrigues de palais se mêlent à des épreuves mystérieuses, Xifeng devra non seulement se battre pour sa propre survie, mais aussi pour celle de l’empire tout entier.

Julie C. Dao est une autrice américano-vietnamienne de fantasy, connue pour ses romans inspirés de contes et de légendes asiatiques. Elle s'est faite remarquer avec Forest of a Thousand Lanterns, qui revisite la légende de la Méchante Reine, et sa suite Kingdom of the Blazing Phoenix.

Elle a également publié des œuvres pour jeunes adultes et pour enfants, ainsi que son premier roman pour adultes en 2024, Now Comes the Mist.

La romantasy sur Prime

Nick Pepper, responsable du développement chez Amazon MGM Studios, décrit cette adaptation comme « un récit inspirant de force et de résilience ». Il souligne : « Crystal, aux côtés des équipes de JuVee et de Significant, et de Gemma, ont fait un travail incroyable pour capturer la magie créée par Julie ».

Crystal Liu, co-showrunner, a partagé de son côté : « Je suis honorée et ravie d’avoir l’opportunité de porter à l’écran les livres extraordinaires de Julie C. Dao – un conte d’intrigue somptueux et envoûtant, avec une héroïne subversive pour les âges ».

La série, prévue pour huit épisodes, sera tournée en Malaisie. Julie C. Dao, l’autrice des livres, participera au projet en tant que co-productrice exécutive.

Rise of the Empress se compose de deux romans principaux : Forest of a Thousand Lanterns (2017) et Kingdom of the Blazing Phoenix (2018) aux éditions Philomel, complétés par un ouvrage compagnon, Song of the Crimson Flower (2019).

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com