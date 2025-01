Le cri du lézard, de Benoît Conort : Le retour à la Méduse

la salamandre gisait dans l’herbe tête tranchée bouche rouge ouverte à l’herbe dans l’herbe son sang et la pierre au loin n’est que brute tombale éclat de pierre froide rien ne s’écrit sur la pierre dure de salamandre (Le cri du lézard, p. 21)

Divisé en cinq grandes parties (avec, en prélude, peut-être un des poèmes les plus modernes, “Me voilà”) ce petit recueil alterne entre matérialité du monde (“Choses” et “Chambre 111”) et lyrisme aux accents mythologiques (“Où vont les oiseaux quand ils s’envolent” et “Longtemps après”), perpétuant à la fois le travail poétique sur la page et la confusion entre prose, forme du théâtre et du récit que proposaient les recueils publiés chez Champ Vallon : Main de nuit (1998), Cette vie est la nôtre (2001) et Écrire dans le noir (2006).

Les échos lyriques nous ramènent quant à eux à des références mythologiques que possédaient les premiers recueils publiés dans la collection “Le Chemin” de Gallimard (que dirigea le très regretté Georges Lambrichs) et que représentent les fragments de rivages de Pour une île à venir (1988), et la beauté des temples et des ruines antiques d’Au-delà des cercles (1992).

C'est ainsi que “Méduse” qui figurait en personnage dans le premier recueil, reparaît ici en témoin fugitif :

“Ah ! Je suis belle et je suis folle de quel enfant suis-je l’effroi de quelle effraie l’effet ?” murmure Méduse à son oreille (Le cri du lézard, p. 45)

Murant la voix du présent dans la Chambre 111 vers le bois du souvenir passé où la légende reprend sa place parmi le désir sauvage du monde, parmi ce qui le rend premier : “La légende du lieu veut que le mâle a éventré sa femelle, un jour sans doute de rut indomptable.” (Le cri du lézard, p. 55), le réel, après cela, ne peut plus être que hanté par le souvenir vain des monstres, du sauvage, du mythe

Il conserve une trace, mais ce n’est qu’une empreinte, car la nuit a tout envahi ; le noir de la nuit et la nuit noire, donnant quelques passages aux accents plaisamment fantastiques, telle que page 60 :

“Parfois encore il lui faut fuir dans des villes étranges. Il erre parmi les gravats d’immeubles en ruine par quelque tremblement, et la crainte le saisit d’être à son tour enseveli. Les murs sont fragiles. De la poussière s’élève quand ils s’effondrent en un lent mouvement glissement vers le sol. [...] Des masures se confondent à des monuments. Quels souvenirs célèbrent-ils ? On ne sait pas la nuit est venue

Ce renouement avec une certaine forme de l’épopée qu’est le poème comiquement divin de Dante Alighieri (L’Enfer, chant I, v. 3 : « che la diritta via era smarrita » : « la route droite était perdue ») montre que même dans la vie réelle, la voie droite, quelquefois le chemin est perdu.

Cette perturbation du réel, ce doute qui est posé par rapport à l’espace et le temps se ressent à chaque instant de cette partie du monde réel :

La table est là immobile, rien ne changera avant longtemps, avant que le temps soit venu de retrouver l’instance du temps présent coïncidant avec le passé, accordant la lecture au lecteur. (Le cri du lézard, p. 50)

Ainsi, aussi bien l’ancien bestiaire mythologique est ramené à la réalité (la salamandre en lézard, Méduse en femme, Sisyphe en homme renonçant), ce que nous apprend la lecture jusqu’au bout de ses pages ce recueil, c’est que la poésie lyrique est la même que celle qui se prévaut de la réalité ; l’écart qu’elle propose par moments par rapport à cette réalité n’étant jamais qu’une mise à distance de ses fantasmes, ses rêves, un espoir “que les oiseaux reviennent” (p. 76)

Au fond, la position du poète dans ce livre n’est pas du côté du cynisme, mais dans une forme d'acceptation que la vie et le rêve se fondent dans un même mouvement, comme la réalité et l’imaginaire d’une certaine façon : les représentations collectives que nous avons n’étant que le substrat d’une réalité, d’une construction réelle.

La vie, comme le lézard, a ses absolus et ses euphories, mais finalement “il mourra” comme le décrit fort bien le prélude (p. 8)

comment pourrait-il survivre à cette perte répétée et il meurt dans un cri de silence le voilà corps suffocant gueule ouverte voilà dans ce silence assourdissant cette désespérance de l’absence au milieu des canons ce silence assourdissant et malgré les obus malgré les bêtes criant de toute leur fourrure en flammes qui entendra le lézard quand saurons-nous entendre le lézard sinon peut-être que nous aurons disparu sinon peut-être que déjà son silence est le nôtre et notre absence la sienne (Le cri du lézard, p. 9)

Par Alex Delusier

Contact : contact@actualitte.com