Pepe Carvalho 2025 : Yasmina Khadra en maître du polar

« Je suis fier de rejoindre la famille de ces grands romanciers que j’aime et que beaucoup d’entre vous connaissent et apprécient : Michael Connelly, James Ellroy (Le Dahlia noir), Joyce Carol Oates (finaliste du prix Nobel 2024), Leonardo Padura, Denis Lehane (auteur de l’incroyable "Shutter Island"), l’inaltérable Andrea Camilleri, mon ami grec Petros Màrkaris, Ian Rankin, P. D James, Henning Mankell, Alicia Giménez Barlett », confie Yasmina Khadra. Et d’ajouter un « PS : L’Espagne est le pays qui me traduit le plus au monde (20 romans). »

Yasmina Khadra, Mohammed Moulessehoul de son vrai nom, est né en 1955 dans le Sahara algérien. Ancien officier de l'armée algérienne, il rédige à 18 ans son premier roman, Houria, dans une caserne, qui ne sera publié qu'en 1984. En 1989, il compte déjà cinq ouvrages à son actif, malgré le scepticisme de ses supérieurs. Ce climat de méfiance l'incite à adopter un pseudonyme féminin, Yasmina Khadra, afin de contourner la censure.

Par la suite, il révélera sa véritable identité tout en poursuivant sa carrière d'écrivain sous le pseudonyme. Il est l’auteur d’une trilogie mondialement reconnue composée de Les Hirondelles de Kaboul, L’Attentat et Les Sirènes de Bagdad, qui explore le dialogue de sourds entre l’Orient et l’Occident.

Parmi ses distinctions, L’Attentat a notamment remporté le prix des Libraires. Son roman Ce que le jour doit à la nuit a été élu meilleur livre de l’année 2008 par le magazine Lire et a reçu le prix France Télévisions. Adaptés au cinéma, au théâtre (en Amérique latine, en Afrique et en Europe) ainsi qu’en bandes dessinées, les œuvres de Yasmina Khadra sont traduites dans une cinquantaine de langues.

Son dernier roman en date, Coeur-d'amande, est paru à l'occasion de la rentrée littéraire 2024, chez Mialet Barrault.

Pour Carlos Zanón, commissaire du festival BCNegra de Barcelone, qui se tiendra du 10 au 16 février, et président du jury, « c'est un auteur à la carrière solide, un écrivain africain qui nous plonge, à travers ses romans, dans les sociétés postcoloniales d'Afrique du Nord, tout en offrant une âme divisée entre ses racines algériennes et la France ». « De plus, c'est un auteur très courageux, qui a osé dénoncer la corruption dans un pays comme l'Algérie », ajoute-t-il.

Outre Carlos Zanón, aux dernières nouvelles, le jury chargé de désigner le lauréat est composé de : Anna Abella, Lilian Neuman, Esteve Riambau, Rosa Ribas et Daniel Vázquez Sallés.

En Espagne, les festivals Semana Negra célèbrent la littérature noire à travers des événements variés mêlant littérature, cinéma, théâtre et gastronomie. Parmi les plus connus figurent le BCNegra à Barcelone, fondé en 2005 par Paco Camarasa en hommage à Manuel Vázquez Montalbán, et la Semana Negra de Gijón, créée en 1988, qui s'est étendue à d'autres genres comme la science-fiction et la fantasy.

D'autres festivals notables incluent le Aragón Negro (lancé en 2014), Getafe Negro (2008) ou encore la Valencia Negra.

Crédits photo : © Géraldine Bruneel (Pocket)

Par Hocine Bouhadjera

