Violences sexuelles : Neil Gaiman lâché par ses éditeurs

Le scénariste de la transcription en comics du roman de Neil Gaiman, Anansi Boys, Marc Bernardin, avait lui-même annoncé la chose sur le réseau BlueSky quelques heures plus tôt, affirmant : « J’ai beaucoup de peine pour les survivantes et pour toute la douleur que la vision de ces livres en librairie a pu provoquer. » Le huitième volume de la série était prévu pour le mois prochain.

La maison portait également, entre autres, la Neil Gaiman Library, une collection de prestige qui regroupe des récits graphiques de Neil Gaiman, en collaboration avec des artistes renommés.

Silence des éditeurs français

Outre Dark Horse, plusieurs maisons ont confirmé qu'aucun projet futur avec l'auteur n'était prévu. Un porte-parole de la première, son principal éditeur aux États-Unis, a déclaré à Publishers Weekly : « HarperCollins n’a aucun nouveau livre de Neil Gaiman programmé. » W.W. Norton, qui a publié l'ouvrage du Britannique sur la mythologie nordique, en 2018, ainsi qu'une version illustrée en 2023, a également confirmé qu’il n’y aurait « plus de projets avec l’auteur à l’avenir ».

Marvel Comics assure, de son côté, qu’aucun projet avec l’auteur n’était en cours. En revanche, DC Comics, éditeur de la célèbre série Sandman, n’a pas réagi. Elle a même précédemment annoncé une réimpression d’une œuvre importante de l’auteur, Death, prévue pour septembre prochain.

Sur le site officiel de Neil Gaiman, la page qui listait auparavant les coordonnées de ses agents littéraires et ses conférences publiques, a été supprimée. Selon la Wayback Machine d’Internet Archive, cette page était encore en ligne le mois dernier.

Interrogé par ActuaLitté après les premiers témoignages de femmes contre Neil Gaiman, son principal éditeur français, Au diable vauvert, nous avait fait part de sa « stupéfaction ». Et de nous indiquer n'avoir « absolument jamais » eu l'écho de gestes inappropriés de la part de l'auteur britannique, et ainsi n'avoir aucunement envisagé de suspendre la diffusion de ses œuvres : « C’est un grand écrivain de notre siècle », avait souligné la maison.

Après le désengagement de la plupart des éditeurs anglo-saxons de Neil Gaiman, Au diable vauvert, à nouveau contacté par ActuaLitté, a choisi de ne faire aucun autre commentaire. De même, Albin Michel, l'autre éditeur français de l'auteur, ne souhaite pas s'exprimer aujourd'hui.

La première maison d'édition a publié plusieurs des plus grands succès de l'auteur britannique, tels que De bons présages, coécrit avec Terry Pratchett (traduit par Patrick Marcel), Stardust (traduit par Frédérique Le Boucher), American Gods (traduit par Michel Pagel) et L'Océan au bout du chemin (traduit par Patrick Marcel).

Albin Michel a de son côté édité La Belle et le fuseau, L'Etrange Vie de Nobody Owens - tous deux traduits par Valérie Le Plouhinec -, et Coraline en 2019, dans une traduction de Hélène Collon.

Des témoignages qui s'accumulent

Ce mois de janvier, six mois après les premières révélations concernant l’auteur d'American Gods, de nouvelles accusations de violences sexuelles étaient portées contre le Britannique. Dans une enquête du New York Magazine, huit femmes, dont certaines ont témoigné à visage découvert, ont relaté les agressions qu'elles affirment avoir subies de la part de l'écrivain britannique de 64 ans, actuellement résident aux États-Unis. Quatre d'entre elles s'étaient déjà exprimées dans le podcast de Tortoise Media, qui a révélé l'affaire. Les faits allégués s'étendent sur une période allant de 2003 à 2022.

Parmi les témoignages, on peut citer celui de Scarlett Pavlovich, âgée de 22 ans au moment des faits présumés, a raconté qu’au cours d’une rencontre en Nouvelle-Zélande, Neil Gaiman lui aurait proposé d’utiliser la piscine avant de la rejoindre nu, pour ensuite la contraindre à des pratiques sexuelles non consenties, malgré ses refus explicites. « Il aurait notamment dit : “Appelle-moi maître et je vais jouir.” » Elle ajoute que l’auteur lui aurait versé 9200 $ en échange de son silence, tout en restant en contact avec elle par la suite. En janvier 2023, elle a déposé plainte, mais l’affaire a été classée sans suite par les autorités locales.

Celui qui a d'abord été reconnu comme un écrivain engagé et féministe, aurait imposé des pratiques BDSM (Bondage, Discipline, Domination, Soumission, Sado-Masochisme, NdR) sans consentement explicite. Sur les huit femmes interrogées, sept affirment ne pas être intéressées par ces pratiques, mais avoir cédé sous la contrainte.

Les avocats de Neil Gaiman, cités par Tortoise Media, ont déclaré que « la dégradation sexuelle, le bondage, la domination, le sadisme et le masochisme sont légaux entre adultes consentants », tout en qualifiant les accusations de Scarlett Pavlovich de « déplorables ».

« Profondément égoïste »

Le 14 janvier, Neil Gaiman a répondu à ses accusatrices sur son blog. il est formel : « En lisant cette dernière série de témoignages, il y a des moments que je reconnais partiellement et d’autres pas du tout, des descriptions de choses qui se seraient produites côtoyant des récits d’événements qui, de manière catégorique, n’ont jamais eu lieu. Je suis loin d’être une personne parfaite, mais je n’ai jamais eu de relations sexuelles non consenties avec qui que ce soit. Jamais. »

Il explique avoir relu les messages échangés avec les femmes concernées autour des événements qualifiés d’abusifs. Selon lui, ces messages, à l’époque comme aujourd’hui, témoignent de relations « entièrement consensuelles entre deux personnes, qui avaient envie de se revoir ». Il précise qu’à l’époque, ces relations semblaient « positives et heureuses pour les deux parties ».

Il concède avoir été « négligent envers les sentiments et les cœurs des autres » et qualifie son comportement de « profondément égoïste ».

Tout en réfutant catégoriquement les accusations : « Je ne peux pas accepter qu’il y ait eu des abus. Encore une fois, je n’ai jamais eu de relations sexuelles non consenties avec qui que ce soit. »Il souligne que certaines des histoires rapportées « ne se sont tout simplement jamais produites », tandis que d’autres sont « tellement déformées qu’elles n’ont plus aucun lien avec la réalité ». S’il se dit prêt à « assumer la responsabilité de [ses] erreurs », il déclare ne pas pouvoir accepter qu’on le décrive comme quelqu’un qu’il n’est pas, ni admettre des actes qu’il n’a pas commis.

Sa femme, Amanda Palmer, a partagé le lendemain de ce message, sur son Instagram : « Comme des procédures de garde et de divorce sont en cours, je ne suis pas en mesure de faire de commentaires publics. Comprenez que je suis avant tout un parent. Je demande le respect de l'intimité en ce moment. »

Côté audiovisuel, la série Good Omens, diffusée sur Prime Video depuis 2019, se terminera par un unique épisode spécial de 90 minutes, après la suspension de la production de la troisième saison par Amazon, en raison des accusations d’agressions sexuelles visant Neil Gaiman. Michael Sheen et David Tennant reprendront leurs rôles d’Aziraphale et Crowley pour ce téléfilm dont le tournage est prévu début 2025 en Écosse.

Ces accusations ont également eu des répercussions sur d'autres adaptations des œuvres de Neil Gaiman. Disney a suspendu le projet d'adaptation de son livre L'Étrange Vie de Nobody Owens, tandis que Netflix a mis fin à la série Dead Boy Detectives après une seule saison.

En revanche, une deuxième saison de Sandman est toujours prévue, bien que Netflix n’ait pas fait de commentaire explicite concernant les accusations portées contre l’auteur.

Photographie : Neil Gaiman, en 2019 (nrkbeta, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com