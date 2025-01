Thomas B. Reverdy à la recherche du passé...

L’histoire débute par une série de constats liés au passage du temps : 30 ans se sont écoulés depuis la mort de la mère de Thomas, qui avait alors 50 ans, âge que l’auteur s’apprête lui-même à atteindre. Le récit se construit autour d’un retour poignant au 6 avenue George V, un immeuble où sa mère, passionnée de danse, passait des heures dans un studio dédié à cet art. Thomas y a également vécu à l’âge de 17 ans, dans une chambre de bonne attenante.

Le roman alterne entre présent et passé, mêlant la redécouverte de lieux familiers et les réminiscences d’une enfance baignée dans l’univers de la danse. À travers des descriptions détaillées, on découvre le studio où sa mère suivait avec discipline les cours de Solange Golovine, une professeure charismatique, et où Thomas, enfant, observait les danseuses avec fascination. Ce lieu devient le centre d’un univers féminin vibrant, fait de chignons serrés, de collants, et de conversations sur l’art.

Le retour de Thomas dans cet immeuble est également l’occasion d’une introspection. Au fil des pages, il revisite non seulement les lieux physiques mais aussi les relations marquantes de son passé. Sa mère, dont le souvenir reste vivace, est décrite comme une femme cultivée, libre et profondément aimante. Elle avait su transmettre à son fils un goût pour la liberté et l’art, tout en portant le poids de ses propres blessures, notamment la perte de son premier amour, dévoilé à travers un mystérieux album de photographies.

Un style poétique et introspectif

La quête de Thomas est aussi celle des fantômes. Dans ce lieu figé par la mémoire, il cherche à retrouver sa mère telle qu’elle était, jeune et pleine de vie. Mais ce retour est également une confrontation avec lui-même : qui est-il devenu à l’aube de ses 50 ans ? Le récit est marqué par une réflexion sur les choix de vie, les compromis et les désirs enfouis.

Le roman brille par son écriture soignée et ses images évocatrices. Thomas B. Reverdy excelle à décrire les lieux, les sensations et les souvenirs avec une précision presque cinématographique. Chaque détail – les odeurs du vestiaire, le bruit des chaussons sur le parquet, les éclats de voix – est empreint d’une émotion palpable.

En revisitant le passé, l’auteur questionne également la notion de « retour chez soi ». Est-il réellement possible de revivre les instants de bonheur ? Ou ce voyage dans le temps n’est-il qu’une illusion, un moyen de se confronter à ce que nous avons perdu et à ce que nous sommes devenus ?

6 avenue George V est une œuvre sensible, qui explore avec délicatesse les thèmes universels de la mémoire et du deuil. En suivant le narrateur dans sa quête d’un passé enfoui, le lecteur est invité à réfléchir à ses propres souvenirs et aux traces qu’ils laissent en nous. Thomas B. Reverdy signe ici un roman intime et bouleversant, où l’écriture devient une passerelle entre le présent et les vestiges d’un temps révolu.

Par Cécile Mazin

