Des nuits réunissants les lecteurs autour du patrimoine

Ces milliers d’événements en France et à l’étranger ont été autant d’occasions de célébrer le livre et la lecture. Au cours de quatre jours et nuits exceptionnels, les bibliothèques, les médiathèques, les librairies, mais également les écoles, les musées, les théâtres, les lieux culturels et artistiques, les espaces associatifs et de solidarité, les structures pénitentiaires, les Instituts français.

Et bien sûr, les sites patrimoniaux, ont déployé, in situ, une multitude de rendez-vous, balades littéraires et visites contées, cabarets, soirées pyjamas, karaokés littéraires, lectures à voix haute, ateliers de rencontres, spectacles, marathons de lecture et jeux littéraires.

Jeudi 23 janvier, la 9e édition des Nuits de la lecture a été inaugurée en face de la tour Eiffel, à la Cité de l’architecture et du patrimoine avec une nocturne inédite rythmée par les performances de cinq poètes du Serveur Vocal Poétique répartis au sein des galeries et ponctuée d’une lecture d’un texte de Victor Hugo par Stéphane Bern, parrain des Nuits de la lecture 2025.

Les Nuits de la lecture se sont ensuite poursuivies par un karaoké littéraire organisé au Centre national du livre sur les traces de huit chansons mis en mots par Clément Benech, Maylis de Kerangal, Claire Fercak et Michaël Perruchoud, accompagnés au piano par Cédric Laronche, mais aussi par une lecture de Maylis de Kerangal, marraine de la manifestation, dans les cuisines médiévales de La Conciergerie.

Les patrimoines ont également été mis à l’honneur au Château de Versailles, à l’Arc de Triomphe, aux Catacombes de Paris, à la Basilique Saint-Denis, ou encore au Musée Carnavalet.

Le livre et la lecture se sont invités dans le quotidien de tous les Français le temps d’un week-end. Partout en France, les Nuits de la lecture se sont déclinées au Lieu unique à Nantes, au Bateau feu – Scène national de Dunkerque, au musée des Beaux-Arts d’Orléans...

Mais également à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, aux château et remparts de la cité de Carcassonne, au Château de Thol, au musée départemental Arles antique, au Palais Fesch-musée des Beaux-Arts d’Ajaccio, au centre pénitentiaire de Grenoble Varces, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ou encore aux archives départementales de la Guadeloupe.

DOSSIER - EN 2025, les Nuits de la lecture explorent les “Patrimoines”

