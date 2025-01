Un outil révèle les talents ignorés des circuits traditionnels

À l’origine, Franklin Leonard travaillait chez Appian Way Productions, société de production de Leonardo DiCaprio. Frappé par la difficulté à porter des scénarios de qualité dans un marché saturé, il sonda des cadres chargés de développement et identifia les textes délaissés les plus prometteurs.

Au départ confidentielle, leur sélection débuta comme un simple partage interne : elle s’est rapidement transformée en référence incontournable pour les agents, producteurs et studios en quête de nouveaux talents. Depuis, la Black List est devenue un symbole d’innovation, répondant aux blocages systémiques d’une industrie souvent frileuse face au changement.

Direction le monde des livres

En septembre 2024, Franklin Leonard a annoncé un projet ambitieux : étendre la Black List au secteur de l’édition. Sa nouvelle plateforme offre aux écrivains de fiction, quel que soit leur genre littéraire, de soumettre leurs manuscrits pour 30 $ par mois. Les auteurs peuvent aussi demander des retours détaillés de la part de lecteurs professionnels, moyennant 150 $ – des solutions d'abonnement aux repercussions convoitées.

À LIRE - Consternation aux États-Unis : un éditeur met la diversité en option

Ces évaluations permettent non seulement d’améliorer leurs écrits autant que d’augmenter les chances d’attirer l’attention des acteurs clés du secteur. Les œuvres les plus savoureuses bénéficient d'une newsletter exclusive, diffusée auprès d’éditeurs, agents et décideurs influents du monde du livre.

Pour mener cette transition, Leonard a embauché Randy Winston, un expert du milieu littéraire. Ancien directeur des programmes d’écriture au Center for Fiction de New York et éditeur de la revue Slice, Winston possède l'expérience d'un accompagnement pour auteurs émergents. Selon Leonard, son arrivée marque un tournant pour la Black List, tant son expertise et sa réputation inspirent confiance.

« Le CV et la réputation de Randy dans le monde du livre parlent d'eux-mêmes. Mais le travail qu'il a accompli depuis qu'il a rejoint l'équipe en février devrait enthousiasmer absolument tout le monde quant à l'avenir », explique-t-il.

L’expansion vers l’édition ne se limite pas à la mise en avant des manuscrits. Plusieurs déclinaisons accompagnent désormais ce projet, dont la création du Black List Unpublished Novel Award. Ce prix, doté de 10.000 $, récompensera les meilleures œuvres dans sept catégories, incluant la littérature jeunesse, l’horreur et la fiction littéraire.

Parmi les membres du jury pour 2025 figurent des personnalités comme LeVar Burton, Roxane Gay et Mike Flanagan. Par ailleurs, un partenariat avec le producteur Simon Kinberg et sa bannière Genre Films confère aux manuscrits de genre – science-fiction ou espionnage, par exemple – une option de 18 mois pour un montant de 25.000 $.

Répondre aux blocages du marché éditorial

Cette expansion comblerait un fossé persistant dans le monde du livre, estime Franklin Leonard. Comme dans le cinéma, les professionnels de la lecture sont confrontés à une surabondance de contenus soumis chaque année.

Ce volume important pousse souvent les décideurs à se reposer sur des réseaux établis et des recommandations internes pour sélectionner les œuvres à publier, ce qui marginalise des talents pourtant intéressants. En offrant une plateforme accessible et transparente, la Black List démocratiserait l’accès à l’édition pour des auteurs talentueux, indépendamment de leur réseau ou de leurs ressources.

À LIRE - Pourquoi le monde du livre et de l’écrit doit se diversifier

Franklin Leonard valorise aussi l’enjeu de la diversité, tant culturelle qu’économique. Une étude de McKinsey & Company réalisée en 2021 révèle que les préjugés anti-Noirs coûtent à l’industrie cinématographique 10 milliards $ par an. Un chiffre qui grimpe à 30 milliards lorsqu’on inclut les discriminations envers les communautés latino-américaines et asiatiques-américaines.

Selon Leonard, la promotion d'une diversité authentique ne résulte pas seulement d'une obligation morale, mais aussi d'une opportunité financière significative pour ces secteurs. Des biais qui se retrouvent dans l’édition, où ils freinent l’émergence d’une pluralité de voix et de perspectives.

Promouvoir une diversité authentique n’est pas seulement une nécessité morale, mais aussi une opportunité économique inexploitée. Et force est de reconnaître qu'il n'est pas seul à opérer ce constat.

Éduquer et accompagner les auteurs

Pour soutenir cette ambition, la Black List mise également sur la pédagogie. Une série de podcasts gratuits, intitulée Read the Acknowledgments, accueillera des professionnels du livre – éditeurs, agents, libraires, bibliothécaires ou encore critiques littéraires – pour partager leurs expériences et démystifier le fonctionnement de l’industrie éditoriale.

Les invités comprendront des éditeurs, des agents, des bibliothécaires, des libraires, des critiques et des administrateurs de résidences à but non lucratif, entre autres. Animée par Randy Winston, cette option offre aux écrivains débutants des outils concrets pour naviguer dans le marché éditorial et maximiser leurs chances de réussite.

Franklin Leonard décrit cette expansion comme une « progression naturelle ». Selon lui, de nombreux auteurs talentueux restent dans l’ombre faute d’accès à des retours de qualité ou à des opportunités de publication. La Black List, en s’inspirant de son modèle éprouvé dans le cinéma, aspire à pallier ces lacunes.

Perspectives d’avenir

Les premiers résultats sont attendus dès 2025, avec l’acquisition de manuscrits découverts via la plateforme. Leonard espère voir émerger des auteurs qui, sans cet outil, n’auraient peut-être jamais été publiés. En reproduisant le succès rencontré à Hollywood, la Black List ambitionne une mutation durable de l'édition, tout en offrant aux écrivains une véritable chance de se faire entendre.

À LIRE - Égalité et diversité : les éditeurs enclenchent un vaste plan

Il espère ainsi que le succès rencontré dans le 7e Art se reproduira, en identifiant et en promouvant des œuvres littéraires de qualité, tout en abordant les défis systémiques liés à la découverte de nouveaux talents et à la diversité.

Avec des projets innovants, un soutien éducatif et un engagement fort pour la diversité, la Black List se positionne comme un acteur de changement majeur. Elle témoigne d’une volonté de rendre les industries culturelles plus inclusives et accessibles, en révélant des talents là où les circuits traditionnels échouent à les voir.

Crédits photo : The Black List à Los Angeles (États-Unis) durant une séance au Ricardo Montalban Theatre, en 2019

Par Clément Solym

Contact : clements@actualitte.com