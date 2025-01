Pourquoi les eurodéputés France insoumise détestent Boualem Sansal ?

Au sein de la délégation LFI, quatre eurodéputés ont voté contre la résolution, tandis que deux se sont abstenus. Devant la volée de bois vert, Rima Hassan – l'une des eurodéputées ayant rejeté le texte – s’est finalement défendue dans un post sur son compte X : elle pointe ainsi que « le texte dont il est question a été mis à l’agenda par une coalition de la droite et de l’extrême droite, il a notamment été signé par Marion [Maréchal] Le Pen ».

Et de s’opposer à « l’instrumentalisation du cas de Sansal à des fins d’ingérence et d’escalade diplomatique avec un pays voisin de l’UE ». Elle critique également les amendements proposés, qui, selon elle, visaient à introduire des sujets tels que l’immigration algérienne ou la remise en cause de l’accord UE-Algérie.

Manon Aubry, co-présidente du groupe La Gauche au Parlement européen, s’est abstenue lors du vote. Elle affirme soutenir la libération de Boualem Sansal, mais exprime des réserves quant aux motivations derrière la résolution. Selon elle, « le problème est celui de l’agenda de l’extrême droite française, qui n’a que faire des droits humains et veut attiser les tensions avec l’Algérie et alimenter leur agenda xénophobe ».

Réactions politiques

Ces positions ont suscité de vives critiques. La sénatrice socialiste Laurence Rossignol a comparé les eurodéputés LFI à des « nouveaux staliniens » pour ne pas avoir soutenu la résolution. De son côté, le socialiste Jérôme Guedj a qualifié les explications de Rima Hassan de « dégueulasses ».

Ce choix a été largement critiqué sur l’échiquier politique français. Raphaël Glucksmann, eurodéputé siégeant avec les socialistes, a déclaré : « C’est une honte ! Franchement, s’abstenir ou voter contre un tel texte factuel où il n’y a rien d’idéologique, rien d’historique qui soit contestable, c’est simplement cautionner l’emprisonnement d’un immense écrivain dans des geôles et c’est profondément scandaleux. »

À LIRE - Boualem Sansal : selon Macron, l'Algérie se “déshonore”

François Ruffin, ancien membre de LFI, a exprimé son « désaccord complet » avec le vote de ses anciens collègues, affirmant que « la place d’un écrivain n’est pas en prison, qu’on soit d’accord ou pas avec ce qu’il écrit. Évidemment qu’il faut tout faire pour la libération d’un écrivain ».

À droite, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a également condamné ce vote, avec véhémence : « Vous vous rendez compte que cette résolution demandait la libération immédiate d'un homme malade, d'un homme âgé. Et Rima Hassan dit : 'non, je refuse, je vote contre'. C'est inhumain, c'est politiquement scandaleux. Et je demande d'ailleurs à LFI de se justifier. »

Contexte de la détention de Boualem Sansal

Boualem Sansal est âgé de 75 ans, écrivain reconnu pour ses critiques à l’égard de l’islamisme et du régime algérien, il a été arrêté en novembre 2024 à son arrivée à l’aéroport d’Alger. Le pouvoir algérien aurait mal réagi à des déclarations de l'auteur au média français d’extrême droite Frontières : il y reprenait la position du Maroc selon laquelle le territoire du pays aurait été tronqué sous la colonisation française au profit de l’Algérie.

Sa détention a suscité une vague de soutien international, avec des appels à sa libération émanant de politiciens, d’écrivains et d’activistes. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a qualifié sa détention d’« inacceptable » et a souligné que l’œuvre de Sansal « fait honneur à ses deux pays et aux valeurs que nous chérissons ».

Le leader du RN, Jordan Bardella en rajoute : « Les choses sont claires : à la défense d’un écrivain et de sa liberté d’expression, l’extrême gauche préfère l’arbitraire d’un régime autoritaire et les intérêts communautaires de sa clientèle électorale. » Un son de cloche proche de celui du le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand : « En refusant de soutenir un citoyen français arbitrairement détenu dans les geôles du pouvoir algérien, les amis de (Jean-Luc Mélenchon) poursuivent dans cette ligne outrancière qui consiste à approuver systématiquement les attaques contre la France. »

Libération a appris de l’entourage de Jean-Luc Mélenchon : « On a déjà appelé à de multiples reprises à la libération de Sansal et c’est une demande que nous réaffirmons. Mais nous ne sommes pas d’accord pour suspendre l’accord d’association entre l’UE et l’Algérie et rentrer dans la surenchère engagée en France par Retailleau et ses amis d’extrême droite. »

De son côté, Rima Hassan jouait l'apaisement : « Nous restons bien entendu attentifs au sujet des droits humains en Algérie comme dans le reste du monde et j’invite les défenseurs de Sansal à déployer autant d’énergie à défendre les droits humains des Palestiniens. »

Reste que ce refus, instrumentalisé autant sinon plus que la propostion à laquelle il s'est opposé a provoqué une indignation généralisée au sein de la classe politique française.

À LIRE - “Sansal compte parmi ces consciences irremplaçables”

Cette affaire met en lumière les tensions persistantes entre la France et l’Algérie, ainsi que les divergences d’opinions au sein des partis politiques français concernant la défense de la liberté d’expression et le soutien aux intellectuels emprisonnés. L'éditeur Antoine Gallimard n'a pas pu être joint pour apporter de commentaires.

Par Clément Solym

Contact : clements@actualitte.com