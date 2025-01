Véronique Vienne : une vie de design graphique

Véronique Vienne, ancienne directrice artistique de magazines, s’est spécialisée dans l’écriture sur les tendances lifestyle, l’éthique du design et les pratiques professionnelles. Elle a également occupé les rôles d’éditrice et de directrice artistique, tout en rédigeant des essais pour de nombreuses publications renommées telles que House & Garden, Emigré, Communication Arts, Eye, Graphis, Aperture, Metropolis, Étapes et Print.

Après une carrière distinguée en tant que directrice artistique de magazines aux États-Unis, Madame Vienne s'est tournée vers l'écriture pour approfondir sa compréhension du travail des graphistes. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages de référence, dont "The Art of Doing Nothing" et "The Art of the Moment", qui explorent la beauté et la signification des moments simples de la vie.

Elle avait signé un essai critique sur le designer de couvertures de livres Chip Kidd, publié par Yale University Press, et avait édité plusieurs ouvrages de référence, parmi lesquels Citizen Designer et The Education of an Art Director (en collaboration avec Steven Heller pour Allworth Press), Fresh Dialogue Three et Fresh Dialogue Four (Princeton Architectural Press), ainsi que Something to Be Desired, une collection de ses essais sur le design publiée chez Graphis Press. Elle avait également publié John Rombola - Eclectic Eccentric (Chronicle Books), Art Direction Explained, At Last, et 100 Ideas That Changed Graphic Design, coécrit avec Steven Heller pour Laurence King.

Elle écrivait également en français pour des magazines spécialisés, tels qu’Étapes, des catalogues (notamment pour le Festival de Chaumont) ainsi que pour des clients institutionnels.

Véronique Vienne avait enseigné en tant que professeure invitée dans plusieurs institutions prestigieuses, notamment au Paris College of Art et dans des écoles régionales des Beaux-Arts en France. Ses ateliers de design, organisés par Pyramyd à Paris, avaient rencontré un grand succès.

En tant que formatrice, elle a partagé sa passion pour le design et la culture visuelle avec de nombreux étudiants, notamment à Paris, où elle a enseigné et inspiré une nouvelle génération de créateurs. Son amie et collègue, Jessica Helfand, se souvient d'elle comme d'une observatrice perspicace de la culture visuelle, dotée d'un esprit vif et d'une sagesse profonde, rappelle Print Mag.

En parallèle, elle avait écrit des guides pratiques destinés au grand public, dont le best-seller The Art of Doing Nothing, traduit en huit langues. Résidant en France, Véronique Vienne était reconnue comme une experte dans les domaines de l’histoire du design graphique, de la stratégie de marque, de la direction artistique en presse et de la critique de design.

Vienne était reconnue pour sa capacité à analyser et à critiquer le design avec une approche à la fois intellectuelle et accessible, rendant le sujet pertinent pour un large public. Son travail a été publié dans des revues prestigieuses, et elle a contribué de manière significative à la compréhension et à l'appréciation du design graphique contemporain.

