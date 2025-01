Prisonnière d'une existence rythmée par les cycles de la mer

Alors, elle décide de fuir. Mais cette quête de liberté lui permettra-t-elle d’assouvir ses désirs ardents ? Les rêves idéalisés de son adolescence survivront-ils à la dure réalité d’une vie errante ? Qu’elle soit face aux vaches, contre la peau de son amant ou sur les lèvres d’une poétesse, sa sensualité exigeante semble toujours menacée de se perdre dans la mer…

« La mer est une violence qui va et qui vient, qui se fracasse contre la roche et qui m’impose sa véhémence. La mer me besogne et me sale. Et les mouettes me traversent la cervelle de part en part. Les goélands déchiquettent le vent et me braillent aux oreilles. Je prends leur cri et je le lance, à travers ma gorge, à travers mes poumons, je le lance à la face du monde, puissante, survoltée de leurs voix de bêtes ».

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque nous en proposent les premières pages, en avant-première :

Xavière Gauthier, journaliste, éditrice, universitaire et chargée de recherche au CNRS, est la fondatrice de la revue Sorcières, les femmes vivent (1975-1982). Elle est l’autrice d’une vingtaine de livres de genres multiples. Ainsi, roman : La Féline (des femmes– Antoinette Fouque) ; entretiens : Les Parleuses (Minuit) ; essais et témoignages : Avortées clandestines (Mauconduit) ; récit engagé : Retour à la Hague. Féminisme et nucléaire (Cambourakis).

Passionnée par Louise Michel et les autres pétroleuses, elle leur consacre plusieurs années de travail et de nombreux livres. En 2022, les éditions des femmes-Antoinette Fouque ont proposé une nouvelle édition de son texte iconique, Rose saignée (1974), dont l’audace surprend encore.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com