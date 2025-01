Dans les pas de Van Gogh, guidé par son petit chien

Mais face à tant de beauté, par où commencer ? C’est là qu’un petit chien intervient. En le guidant dans une course effrénée, il lui offre l’inspiration tant attendue. De champ de blé en tournesols, de nuit étoilée à terrasse de café, en passant par sa chambre, le peintre découvre les lieux et paysages qui donneront naissance à ses toiles les plus célèbres.

Une découverte effrénée et ludique de la peinture de Van Gogh qui ne manquera pas d’amuser les petits lecteurs. Ouvrage écrit en duo par Georgia Larson et Grace Helmer, traduit de l'anglais par Géraldine Elschner.

Les éditions L'Élan Vert nous offrent les premières pages, en avant-première :

Georgia Larson est autrice, éditeur et de temps en temps illustratrice. Elle vit en Écosse et a créé de nombreux livres pour enfants, sites internet et magazines.

Grace Helmer vit à Londres. Elle est diplômée du Camberwell College of Art et fait partie du collectif de studios d’illustration Day Job. Elle a déjà travaillé pour Apple, Google, HarvardX, The Washington Post, Vogue (États-Unis), Marie Claire (France), Octopus Books et The Independent (Royaume-Uni).

