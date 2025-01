Quand le neuf devient obsolète, merci le capitalisme

« C’est nouveau, c’est à la mode… » Pourquoi ces slogans séduisent-ils autant ? Comment expliquer qu’un produit récent apparaisse immédiatement plus séduisant ou fiable que d’autres, jugés dès lors obsolètes ou dépassés ? Avec l’essor du capitalisme, la nouveauté est devenue un critère de valeur incontournable.

Dans la communication et la publicité, elle s’applique à tout et dans n’importe quel contexte : une voiture est considérée « nouvelle » pendant un an, des styles vestimentaires réapparaissent tous les vingt ans, et des objets à usage unique ne restent neufs que quelques secondes. Pourtant, malgré cette obsession, ni les économistes ni les experts en marketing ne parviennent à définir clairement la nouveauté ou à quantifier ses effets. Ils notent par ailleurs l’échec de nombreux « nouveaux produits », souvent inutiles et sans réelle demande.

Malgré tout, les acteurs économiques continuent de promouvoir l’« innovation ». Ce livre explore comment publicitaires, marketeurs et décideurs politiques ont façonné la notion de nouveauté et lui ont attribué de la valeur, souvent de manière arbitraire.

Qu’il s’agisse de produits exotiques, de promesses liées au « progrès » ou à la « modernité » (mécanique, électrique, numérique), ou encore de modes et d’objets jetables, le but reste identique : suggérer aux consommateurs – et surtout aux consommatrices – un désir irrépressible de nouveautés. Cela justifie un modèle économique destructeur basé sur une logique d’achat, de rejet et de renouvellement constant.

Les éditions La Découverte nous en proposent les premières pages, en avant-première :

Jeanne Guien est une philosophe et essayiste française, spécialisée dans l'analyse critique du capitalisme et de ses mécanismes, notamment ceux liés à la consommation et à l'innovation.

À travers ses travaux, elle explore comment les pratiques commerciales et publicitaires façonnent nos désirs, nos valeurs et nos comportements, tout en dénonçant leurs impacts économiques, sociaux et environnementaux.

