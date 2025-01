Arts de la table : des livres pour recevoir avec goût

Que ce soit à travers des matériaux écoresponsbales ou des mécanismes modulables, la table continue de jouer un rôle essentiel dans l'art de recevoir, tout en répondant aux besoins du quotidien. Dans ce qui suit, vidaXL vous présente comment réinventer vos espaces de vie grâce à des tables qui allient héritage, innovation et design.

La table : un art et des tables

La table est bien plus qu’un simple meuble : elle incarne une richesse de traditions transmises de génération en génération. Chaque repas partagé autour de la table représente un moment de continuité, où les pratiques culturelles et familiales se perpétuent. Elle devient un lieu de transmission, où les recettes de famille, les rituels culinaires et les valeurs communes se retrouvent et s’affirment.

Si les grandes tables en bois d’autrefois, typiques des foyers traditionnels, reviennent à la mode, dans des versions revisitées avec délice, on peut aussi faire le choix d’un mobilier typiquement design, jouant avec des matériaux très audacieux, avec des effets de transparence et de brillance qui apporteront une touche colorée à vos repas familiaux ou conviviaux. Dans de nombreuses familles, la table alliant patrimoine et modernité, comme celles proposées par vidaXL, est au centre des grandes célébrations, qu'il s'agisse de repas de fête ou de réunions familiales importantes.

À travers l’histoire, elle a su s’adapter aux besoins pratiques et aux transformations culturelles. Dans les sociétés traditionnelles, la table était souvent un meuble imposant, réservé aux grandes occasions et aux repas familiaux.En revanche, avec l’évolution des modes de vie, elle est devenue plus fonctionnelle et versatile, répondant aux nouvelles dynamiques familiales et sociales.

Aujourd’hui, pour plus de confort, la table se doit d’être flexible. Les modèles extensibles illustrent cette tendance. Conçues pour s’adapter à différents espaces et occasions, elles permettent de recevoir un grand nombre d'invités tout en optimisant l’utilisation de l’espace au quotidien.

Des arts et des usages qui s’apprennent et se cultivent

Mais ce n’est pas tout d’avoir le bon mobilier, il faut aussi pouvoir sortir les assiettes, les couverts et les verres qui sont assortis, pour le plus grand bonheur de vos invités. Ainsi, quand les plats seront servis, tout sera absolument sublime…à moins que pris par les conversations, vous n’ayez oublié le gigot dans le four…

N’oublions pas que la gastronomie française est inscrite au patrimoine immatériel culturel de l'humanité par l'Unesco. Elle a été ainsi reconnue mondialement pour son raffinement et sa diversité. Et c'est la conséquence d'une véritable maîtrise collective dans l'art de dresser une table élégante et accueillante. Les arts de la table en France ne se limitent pas à la simple présentation des plats ; ils englobent également le choix des vaisselles, des couverts, des verres et des décorations, créant ainsi une expérience sensorielle complète. Cette attention méticuleuse aux détails reflète non seulement le goût pour l'esthétique, mais aussi l'importance accordée à l'hospitalité et au partage.

Les Arts de la table : us et coutumes du Moyen Age jusqu'à nos jours (127 pages, Editions de la Martinière, 2011, 79 €)

Commençons par faire un peu d’histoire, avec un beau livre qui risque de vous régaler encore plus qu’un très bon repas. Dans cet ouvrage, Jacqueline Queneau explore cette riche histoire en rassemblant une collection exceptionnelle d'objets rares qui retracent l’évolution des arts de la table, du Moyen Âge à aujourd’hui. Des pratiques culinaires médiévales au chocolat favori de l'infante Marie-Thérèse, des écuelles en bois du Moyen Âge à la fourchette à deux dents introduite par Catherine de Médicis, et du service à la française au service à la russe, les arts de la table témoignent à la fois de l'évolution des goûts, des modes et des relations sociales à travers les époques.

Cet ouvrage de référence, fidèle et détaillé, invite à une découverte immersive des traditions de l’art de recevoir à travers les siècles. À travers des mises en scène soignées et des explications riches en anecdotes, il permet de comprendre comment les arts de la table ont évolué en parallèle des pratiques culinaires, tout en restant au cœur des échanges sociaux et culturels.

L’art et la table (Citadelles & Mazenod, 384 pages, 79 €, 2023)

Voici un livre incontournable, proposé par une maison d’édition qui ne l’est pas moins. Ce livre propose un voyage captivant, à la fois thématique et chronologique, à travers les traditions et pratiques gastronomiques de l'Occident, depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Synthèse riche et accessible, il explore l’évolution de l’art de la table et de la cuisine, illustrant leur progression vers une sécularisation progressive, tout en mettant en lumière la dualité entre la nécessité du repas et son rôle en tant que spectacle fastueux. Les fresques, vaisselles décorées, enluminures, gravures, tapisseries et tableaux, superbement reproduits dans l’ouvrage, viennent enrichir ce récit, accompagnés de textes d’époque qui ancrent chaque étape dans son contexte historique.

Patrick Rambourg retrace avec passion cette histoire fascinante, où l’art, la cuisine et la table s’entrelacent pour former une rencontre aussi esthétique que savoureuse. À travers une analyse minutieuse et des illustrations soigneusement sélectionnées, il dévoile l’évolution de ces pratiques et leur rôle dans la construction de l’identité culturelle et sociale de l’Occident.

Savoir-vivre : comment recevoir à la française (352 pages, Editions de la Martinière, 2024, 17.90 €)

Dans ce livre rempli de bons conseils et d’astuces, Jacqueline Queneau nous entraîne dans un voyage, celui de l’art de la réception. Et c’est un art qui est propre à la France : n’ayons pas peur de l’affirmer et, surtout, n’ayons pas peur de le mettre en œuvre avec fierté. Il est plus que temps de sortir l’argenterie et les belles nappes. Et l'on peut même aller chercher de l'inspiration dans les menus anciens...pour plus de surprises et de découvertes culinaires.

Jacqueline Queneau nous dit tout de ce qu’il faut absolument savoir pour ne pas faire de faux pas. Et cela commence par l’envoi des invitations : n’oublions pas les traditions. Elles se respectent et permettent de retrouver, enfin, le bon goût. Pensez aussi au plan de table et, là aussi, c’est tout un art. On ne peut n’importe qui à côté de n’importe qui. Cela ne s’improvise pas. Restaurons l’étiquette ! Du dress code à l’art de conduire une conversation à table, en même temps que l’on se passe les plats, tout est indiqué et l’on se délecte de tant de découvertes, ou redécouvertes !

