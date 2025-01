Derrière le Festival de la BD d'Angoulême, une “crise perpétuelle” ?

À chaque édition du FIBD, sa polémique, comme le veut une expression qui circule dans le secteur du 9e art. Cette année, les secousses proviennent d'une enquête journalistique, publiée par L'Humanité, qui révèle les coulisses de l'organisation d'un des plus importants événements culturels français, et d'un rendez-vous incontournable de la BD, y compris à l'international.

Sur les affiches de l'édition 2025, signées par Makoto Yukimura, Posy Simmonds et Frank Quitely, un « détail » n'avait pas échappé : la présence d'un imposant logo de la chaine de fast-food Quick, dans le coin inférieur droit.

Un sponsor malheureux, qui rappelle néanmoins l'offensive du concurrent, McDonald's, pour s'offrir une nouvelle image publique, plus respectable. La chaine américaine s'était invitée en sponsor de plusieurs événements en direction de la jeunesse, notamment Partir en Livre et le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Embarrassant, quand les aliments proposés par ces enseignes ne garantissent pas les meilleurs apports nutritionnels...

D'après l'enquête de L'Humanité, ce partenariat avec Quick aurait été « difficile à digérer pour les acteurs publics qui financent pour moitié le festival ». Il incarnerait également « les orientations de plus en plus mercantiles » du festival, une analyse néanmoins réfutée par Franck Bondoux, fondateur de 9e Art+.

Le quotidien cite par ailleurs la hausse du tarif d'entrée, de 25 % tout de même, qui épargne cela dit les publics prioritaires. En parallèle, le festival a réduit son nombre d'expositions, de 12 en 2020 à 8 cette année, et privilégie les coproductions avec les éditeurs, « au risque de choisir les expositions en fonction des plus offrants », souligne L'Huma.

Un management hors des cases ?

L'Humanité se livre à un bilan des directeurs et directrices artistiques du FIBD : en 5 ans, sept directeurs artistiques sont passés, un seul est resté en continu, pour le secteur Asie, et aucun n'aurait signé de contrat de travail avec la manifestation. En conséquence, certaines de leurs missions leur seraient retirées : « On arrive déterminés, avec l'envie de faire plein de choses, mais quand on identifie la montagne d'adversité qui se dresse face à nous, on finit par jeter l'éponge », témoigne l'un des directeurs artistiques partis.

Un autre aurait démissionné de son poste face au traitement de salariés : « Ces pratiques managériales m'avaient écœuré », explique-t-il. L'enquête du quotidien cite des « risques de burn-out » et une « surcharge » de travail à l'approche du festival : « Au festival, tout se fait dans la crise perpétuelle », aurait ainsi confirmé une ancienne cadre, employée pendant plus d'une décennie.

Interrogé par L'Humanité, Franck Bondoux a déclaré : « Les difficultés qui ont pu survenir dans ce registre, sur vingt ans, se sont avérées très marginales. Les raisons pour lesquelles une personne peut rencontrer des problèmes dans son travail peuvent tenir à des paramètres multiples, notamment d'ordre personnel, qu'il est toujours difficile d'apprécier. »

Le quotidien revient plus particulièrement sur l'expérience d'une ancienne responsable de la communication du festival qui aurait été victime d'un viol dans la nuit du 26 au 27 janvier 2024, pendant le festival. Après un verre « bu avec un prestataire », elle subit un « black-out » et se réveille nue, avant de trouver « son collègue endormi », lequel l'informe qu'ils ont eu une relation sexuelle.

Malgré un signalement à une responsable des ressources humaines, elle est invitée à prendre son poste le lendemain. Quelques jours plus tard, Franck Bondoux, qu'elle aurait informé, lui aurait indiqué « que le festival n'était pas responsable, car les faits s'étaient déroulés en dehors des horaires de travail », témoigne la victime présumée, qui a porté plainte en février 2024.

Au retour d'un arrêt de travail et de congés, la responsable de la communication aurait été convoquée par Franck Bondoux, lequel lui aurait reproché des « comportements inadmissibles ». Malgré une déclaration d'accident de travail, elle aurait ensuite été licenciée pour « faute grave », en raison d'« un comportement incompatible avec l'image de l'entreprise ». Le conseil de prud'hommes a été saisi par l'ancienne salariée. Interrogé par L'Humanité, Franck Bondoux a refusé de répondre aux questions sur ce cas.

Une gestion questionnée

Le mode de gestion particulier du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a toujours intrigué : 9e Art+, depuis sa création en 2007, assure l’organisation de la manifestation, et prenait alors le relais de l’Association du FIBD, dont elle reprenait les salariés. La relation est contractualisée, sous la forme d'une délégation relative à la gestion du Festival, « laquelle s’accompagne de différentes formes de reporting de la part de 9e Art+ à l’Association du FIBD », comme nous le précisait Delphine Groux, présidente de l'association, en décembre 2024.

Or, la place prise par la société 9e Art+ et son fondateur, Franck Bondoux, a fait l'objet d'une enquête de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine, en 2021. Cette dernière pointait la présence d'une autre société, Partnership Consulting, qui opérait des factures d’honoraires et de commission à 9e Art +. Derrière Partnership Consulting se trouvait un certain Franck Bondoux...

Interrogé sur les conclusions du rapport de la Chambre régionale des comptes, Franck Bondoux évoque une « littérature » et souligne que l'institution n'a jamais saisi le parquet.

Depuis deux ans, une nouvelle « directrice du développement du festival » a été nommée, à travers la société Mentalo, créée par Johanna Bondoux. « Elle travaille au quotidien. En attestent entre autres les milliers de mails figurant dans son ordinateur », a précisé Franck Bondoux, son père, à L'Humanité.

D'après les données avancées par le quotidien, le FIBD serait en déficit en 2024, de 250.000 €, une somme que couvriraient les fonds propres de 9e Art +, de 340.000 € selon le délégué général. Qui ajoute que le budget du festival, passé de 4,7 millions € en 2019 à 6,5 millions € en 2023, impose de « trouver [d]es équilibres » pour assurer son indépendance financière.

Gérard Desaphy, conseiller municipal d'Angoulême et vice-président de l'agglomération Grand Angoulême délégué à la culture, assure que les pouvoirs publics n'étaient « pas au courant, mais si ces choses sont avérées, on posera des questions à Franck Bondoux », rapporte La Charente Libre.

Delphine Groux, présidente de l'association du FIBD, nous avait indiqué en décembre dernier qu'elle entendait poursuivre la collaboration avec 9e Art +, évoquant « une équipe fortement engagée au service de l’événement et qui a fait ses preuves ».

Photographie : au FIBD d'Angoulême, en 2020 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com