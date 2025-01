Découvrez des récits d’hier et aujourd’hui sur France Culture

LE BOOK CLUB, avec Marie Richeux

Du lundi au vendredi, de 15h à 16h

Lundi 27 janvier : La gloire de sa mère

Jean-Claude Grumberg revient avec Quand la terre était plate (Seuil, coll. La librairie du XXIe siècle). Une conversation à ne pas manquer sur cet ouvrage singulier et son regard incisif.

À LIRE -Un voyage dans la Russie soviétique

Mardi 28 janvier : Découvrir l’œuvre de Dorothy Allison

Discussion autour de l’autrice avec Isabelle Cambourakis (éditions Cambourakis) et Lucile Dumont (éditions Les Hystériques & Associées), qui ont publié plusieurs de ses ouvrages, dont Les femmes qui me détestent.

Mercredi 29 janvier : Nuits d’insomnies

Clothilde Salelles partage son expérience et son livre Nos insomnies (Gallimard).

Jeudi 30 janvier : Retracer les mémoires

Penda Diouf évoque son texte Sœurs, nos forêts sont aussi des épines (Les Solitaires Intempestifs), mis en scène à la MC93, et Pistes (éd. Quartett), bientôt en tournée.

Vendredi 31 janvier : Dans la bibliothèque de Nicolas Bouchaud

Une plongée intime dans les inspirations littéraires du comédien.

LES MIDIS DE CULTURE, avec Marie Labory

Du lundi au vendredi, de 12h à 13h30

Lundi 27 janvier :

Débat critique : Spectacle vivant

Analyse de Une maison de poupée d’Yngvild Aspeli (Théâtre du Rond-Point) et Orlando de Haendel (Théâtre du Châtelet).

Grand entretien : Teodor Currentzis et Peter Sellars sur leur vision pour Castor et Pollux (Opéra de Paris).

Mardi 28 janvier :

Débat critique : Premiers romans

Discussion autour de Hommages de Julien Perez (POL) et Nos insomnies de Clothilde Salelles.

Grand entretien : Blandine Rinkel présente La Faille (Stock).

Mercredi 29 janvier :

Débat critique : Cinéma

Focus sur Un parfait inconnu de James Mangold et La Pie voleuse de Robert Guédiguian.

Grand entretien : Baro d’Evel pour leur spectacle Qui som ?, à la MC93.

Jeudi 30 janvier :

Débat critique : Expositions

Exploration des expositions Suzanne Valadon (Centre Pompidou) et Le trompe-l’œil (Musée Marmottan Monet).

Grand entretien : Jean-Paul Rouve pour God save the Tuche.

À LIRE - La renaissance de Suzanne Valadon, peintre audacieuse et intemporelle

Vendredi 31 janvier :

Débat critique : Séries

Discussion sur Severance (saison 2) et Family Like Ours de Thomas Vinterberg.

Grand entretien : Vincent Dedienne et Johanny Bert autour des œuvres de Jean-Luc Lagarce.

A VOIX NUE – Sophie Fontanel, le look et la plume

Par Lisa Vignoli, du lundi au vendredi, de 19h30 à 20h

Un portrait intime de Sophie Fontanel, journaliste, autrice et influenceuse, à travers cinq épisodes retraçant son parcours singulier, de son enfance arménienne à son rôle d’icône mode sur Instagram.

Épisode 1 : La petite chanteuse arménienne

Issue par sa mère d’une lignée d’arméniens -un clan aussi attachant que bruyant- vivant quasiment avec eux dans l’appartement familial, Sophie Fontanel développe très tôt un don à se faire entendre. Pour exister, elle chante, joue d’un instrument, écrit des poèmes, tout pour devenir l’enfant qu’on écoute.

Épisode 2 : Le journalisme pour marchepied

Elle aurait voulu être une artiste, la voilà journaliste. Sans intention d’embrasser ce métier, elle se retrouve dans une rédaction par hasard et pas vraiment. Sophie Fontanel y développera son style, très tôt sans code ni contraintes, en cultivant déjà une certaine liberté.

Épisode 3 : La mode, cette vocation

Dôtées de peu de moyens, les femmes de sa famille à l’allure impeccable, cousaient leurs vêtements. Sophie Fontanel a conservé ce savoir-faire et fait de la mode son métier. Depuis le premier défilé de mode auquel elle a assisté, elle la raconte. Aujourd’hui Critique de mode à l’Obs, elle a été directrice de cette rubrique au sein du magazine ELLE et à l’origine du premier blog sur le sujet, hébergé par le puissant féminin. En suivant sa vocation, elle est devenue une référence dans le domaine.

Épisode 4 : Miroir mon doux miroir

Sophie Fontanel a 53 ans quand elle quitte le magazine ELLE, suite à un licenciement douloureux. Elle pourrait devenir amère, penser qu’elle n’a plus l’âge d’être prescriptrice, plus encore dans le milieu parfois cruel et exigeant de la mode… Au lieu de s’effacer, elle s’expose sur un réseau social d’un genre nouveau totalement tourné vers l’image : Instagram. Sous sa nouvelle casquette d’influenceuse, elle démontre qu’on peut faire de cet outil un usage intelligent et poétique.

Épisode 5 : La littérature comme un lien

Depuis l’enfance ou presque, Sophie Fontanel a écrit. Auteure de 19 romans, la littérature a d’abord été pour elle un moyen de se lier au monde extérieur. Solitaire et amoureuse du silence, son contact avec les autres n’est longtemps passé que par les mots.

LE FEUILLETON – La Nuit d’Elie Wiesel

Du lundi au vendredi, de 21h à 21h30

À l’occasion des 80 ans de la libération des camps, France Culture propose une adaptation poignante du récit d’Elie Wiesel, La Nuit. Cinq épisodes pour redécouvrir cette œuvre majeure, entre lecture et analyse, avec des invités tels que Jean Samuel et Pierre Pachet.

La Nuit d'Elie Wiesel (1 à 5/5) - Réalisation : Baptiste Guiton - Musique : Guillaume Léglise - Choix des extraits : Emmanuelle Chevrière

Lundi 27/01/2025 Episode 1 : Les Allemands entrent dans Sighet

« La première impression que nous eûmes des Allemands fut des plus rassurantes. Les officiers furent installés chez des particuliers, et même chez des Juifs. Leur attitude envers leurs logeurs était distante mais polie. »

Mardi 28/01/2025 Episode 2 : La déportation

« Je me pinçai le visage : vivais-je encore ? Étais-je éveillé ? Je n’arrivais pas à le croire. Comment était-il possible qu’on brûlât des hommes, des enfants et que le monde se tût ? Non, tout cela ne pouvait être vrai. »

Mercredi 29/01/2025 Episode 3 : Le camp de Buna

« Notre chef de tente était un Allemand. Le visage d’un assassin, les lèvres charnues, les mains pareilles aux pattes d’un loup. La nourriture du camp ne lui avait pas mal profité : c’est tout juste s’il pouvait se remuer. »

Jeudi 30/01/2025 Episode 4 : Dieu

« Pourquoi, mais pourquoi Le bénirais-je ? Toutes mes fibres se révoltaient. Parce qu’Il avait fait brûler des milliers d’enfants dans ses fosses ? Parce qu’Il faisait fonctionner six crématoires jour et nuit les jours de Sabbat et les jours de fête ? »

Vendredi 31/01/2025 Episode 5 : La mort du père et la libération

« Je m’éveillai le 29 janvier à l’aube. À la place de mon père gisait un autre malade. On avait dû l’enlever avant l’aube pour le porter au crématoire. Il respirait peut-être encore... Son dernier mot avait été mon nom. Un appel, et je n’avais pas répondu. »

L’INSTANT POÉSIE

Carte blanche à Sophie Marceau, de 21h30 à 21h35

Chaque soir, une lecture poétique, entre classiques et créations originales, portée par des comédiens de talent.

Lundi 27/01/2025 : « Je garde toujours un livre ouvert… » de Sophie Marceau

lu par Fany Germond et Joaquim Fossi

Mardi 28/01/2025 : Le Berger et le roi (extraits) de Jean de La Fontaine

lu par Joaquim Fossi et Vincent Odetto

Mercredi 29/01/2025 : L’ignorant de Philippe Jaccottet

lu par Olivier Constant et Paula Devismes

Jeudi 30/01/2025 : Quasi-jugement dernier de Jorge Luis Borges

lu par Christine Culerier et Jeremy Lewin

Vendredi 01/02/2025 : « Une femme pourtant… » de Sophie Marceau

lu par Léonie Dahan-Lamort

LECTURES DU SOIR

Du lundi au vendredi, de 21h35 à 22h

Pages arrachées à Primo Levi - Réalisation Jacques Taroni - Productrice Diane Kolnikoff

Lundi 27/01/2025 1er épisode « Le camp d’Auschwitz »

Diane Kolnikoff reçoit Jean Samuel, ami de Primo Levi, comme lui rescapé du camp d'extermination d'Auschwitz où il l’a connu. Jean Samuel évoque ses souvenirs avec l'écrivain sur l'organisation de la vie dans le camp puis lit des passages de Si c'est un homme.

Mardi 28/01/2025 2ème épisode « Les gestes de la survie »

Diane Kolnikoff reçoit Pierre Pachet, écrivain et essayiste français. Il évoque les thématiques récurrentes dans l'oeuvre littéraire de Primo Levi à travers des extraits de La Trêve et de Si c’est un homme.

Mercredi 29/01/2025 3ème épisode « L’œuvre fantastique de Primo Levi »

Diane Kolnikoff reçoit René de Ceccatty, écrivain et critique littéraire. Il évoque l'œuvre fantastique de Primo Levi à travers des extraits de Lilith, Histoires naturelles et Vice de forme.

Jeudi 30/01/2025 4ème épisode « L’influence de Primo Levi sur les écrivains de la Shoah »

Diane Kolnikoff reçoit Jorge Semprun, écrivain. Il évoque sa lecture des œuvres de l'écrivain sur la Shoah. Lecture d’extraits du Système périodique.

Vendredi 31/01/2025 5ème épisode « Souvenirs des amis de déportation »

Diane Kolnikoff reçoit Jean-Philippe Bareil et Jean Samuel, amis de déportation de Primo Levi. Ils reviennent sur leur expérience des camps à travers des extraits de Si c’est un homme, Les Naufragés et Les Rescapés.

LA CONVERSATION LITTÉRAIRE avec Mathias Enard

Samedi, de 15h à 16h

Focus sur les éditions Triestiana et la poésie italienne de Virgilio Giotti et Fedoro Tizzoni, en compagnie de Laurent Feneyrou et Pietro Milli.

