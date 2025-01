Les relations humaines, une ancre dans le chaos

Le récit alterne entre deux voix principales : Céleste, une adolescente révoltée, et Côme, un jeune homme récemment arrivé dans son lycée. Céleste, rongée par des crises d'angoisse et un profond mal-être, se débat avec une vie familiale absente et des relations sociales compliquées. Elle porte en elle une douleur qu’elle exprime à travers un cynisme acéré et une méfiance constante. Son unique ancrage est son amie Amélia, véritable pilier de stabilité dans un quotidien tumultueux.

De son côté, Côme tente de trouver sa place après un déménagement précipité, marqué par la violence émotionnelle et physique de son père. Entre ses responsabilités envers sa petite sœur Lily et sa propre quête d’équilibre, il incarne un mélange de résilience et de fragilité.

Lorsque leurs chemins se croisent, leurs blessures respectives commencent à entrer en résonance. Une tension naît entre rejet et attirance, et peu à peu, une compréhension mutuelle s'installe. Leurs échanges révèlent des vérités crues sur eux-mêmes, comme des fragments d’étoiles tentant de se rallumer dans l’obscurité. Ensemble, ils explorent l’idée qu’il est possible de trouver de la lumière, même dans les moments les plus sombres.

Le roman aborde sans détour des sujets sensibles tels que les pensées suicidaires, l’anxiété, et les violences intrafamiliales. La force de ce récit réside dans la manière dont il met en lumière les tabous, en exposant avec une grande sincérité les luttes silencieuses de ses protagonistes.

Céleste et Côme ne trouvent pas de réponses définitives à leurs souffrances, mais leur rencontre crée un espace de compréhension mutuelle, où la parole et la reconnaissance de l’autre jouent un rôle salvateur.

Le titre lui-même, Les astres brilleront toujours, reflète une promesse d'espoir. À travers des moments de connexion, des instants de musique ou des éclats de lumière dans le noir, l’autrice montre que même les existences les plus brisées peuvent trouver une forme de réparation.

L'écriture poétique et introspective de Pauline est l’un des points forts du roman. Chaque mot semble pesé, chaque phrase résonne comme un cri ou une caresse. Le lecteur est plongé dans la psyché des personnages, ressentant intensément leurs doutes, leur douleur, mais aussi leur détermination à ne pas sombrer. Cette plume immersive met en exergue la puissance des émotions, rendant le récit profondément humain et universel.

Les astres brilleront toujours est bien plus qu’un simple roman sur la jeunesse. C’est un manifeste en faveur de la bienveillance et de l’écoute, un rappel que demander de l’aide n’est pas une faiblesse, mais une force. En abordant des thématiques complexes avec sensibilité et justesse, Pauline signe une œuvre qui marquera durablement ses lecteurs.

Un livre à lire, à offrir, et surtout à discuter.

Par Cécile Mazin

