Une saison à l'atelier de poterie, pour tout recommencer

Après des mois de silence, Jeongmin ne supporte plus la vue de son appartement vide et sans vie. Poussée par une soudaine forme de désespoir, elle sort de chez elle et marche sans but dans les rues de ce quartier qu’elle connaît si peu. Ses pas finissent par la mener, complètement par hasard, jusqu’à la porte d’un atelier de poterie. Dans ce lieu, c’est tout un monde qui s’ouvre soudain à elle.

« Au fur et à mesure que le café coulait, un arôme amer se diffusait dans l’air, venant se mêler aux effluves d’argile. En un instant, la pièce s’emplit d’une odeur qu’aucun mot ne pourrait décrire. L’alliance olfactive de la terre et du café. Jeongmin n’avait jamais senti un tel parfum, mais il était bien plus agréable qu’elle ne s’y serait attendue. »

Accueillie à bras ouverts par la propriétaire des lieux, elle se laisse tenter lorsqu’on lui propose de repasser pour s’essayer à la céramique. L’atelier Soyo devient alors un véritable refuge pour la jeune femme, qui se familiarise doucement avec les gestes, les textures, les tentatives et les erreurs qui appartiennent au monde de la poterie.

Cet art, aussi actif que contemplatif, vient bouleverser sa vision du monde et d’autrui. Si les premières créations sont maladroites et imparfaites, elles font partie du processus. Celui, bien évidemment, lié à l’apprentissage ; mais aussi celui, plus discret, lié à la redécouverte de soi. D’abord timidement, elle réussit à s’ouvrir et à trouver sa place au sein de ce groupe d’habitués, composé de novices ou de potiers plus chevronnés.

« Tous ces cœurs étaient comme des pelotes de laine au fil mince ou épais, enchevêtrées, pour former les unes avec les autres l’atelier Soyo. Peu en importait l’épaisseur : les fils de ces âmes, qu’il était impossible de trancher d’un coup de ciseaux, ne cessaient de se nouer les uns avec les autres. »

Avec ce roman, Yeon Somin nous offre une histoire douce et poétique. Le genre d’histoire qui réchauffe le cœur, page après page. C’est simple et, pourtant, c’est très efficace. La protagoniste se reconstruit petit à petit et s’ouvre aux autres, pardonne et accepte que la perfection n’existe pas. Ces petites leçons de vie, si elles ne sont aucunement révolutionnaires en soi, sont toujours bonnes à prendre. Qui sait, peut-être qu’il s’était temps de se lancer et de se mettre à la poterie…

Un travail de traduction assuré par Irène Thirouin-Jung : un grand bravo pour avoir réussi à retranscrire une atmosphère si particulière, empreinte de douceur et de renouveau. C’est toujours un plaisir que d’oublier que nous lisons un texte traduit…

Une lecture parfaite pour faire face à une journée froide et brumeuse.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com