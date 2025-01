Une nuit au zoo, un film jeunesse inspiré de... Clive Barker

Derrière Une nuit au zoo se trouve ainsi un récit de Barker, destiné à devenir une bande dessinée. L'idée restera cependant dans les cartons, si bien que l'auteur de Hellraiser a cédé son concept au producteur Steve Hoban : les animaux d'un zoo, frappés par un virus inconnu, se transforment en de redoutables et sauvages zombies...

Bien entendu, pour en faire un film jeunesse, Steven Hoban, aidé par James Kee, a considérablement remanié l'idée pour déboucher sur le scénario d'Une nuit au zoo. Mais l'intrigue d'origine reste centrale... En salles le 29 janvier prochain, le film compte à son casting Thierry Hancisse, Lucie Boujenah ou encore Grégoire Leprince-Ringuet.

« Il est temps que les enfants découvrent de nouveaux monstres à aimer », assurent les deux réalisateurs, Ricardo Curtis et Rodrigo Perez-Castro. Quitte à verser dans le body horror, pour les enfants : « Cela impliquait que les mutants perdent des membres, mais nous avons décidé de rendre ça amusant en leur donnant la capacité d’échanger leurs parties de corps pour se transformer. Pour le faire fonctionner, nous avons opté pour des designs très stylisés et caricaturaux. Plus c’était exagéré, plus cela permettait d’ajouter une touche comique à cette idée de “corps d’horreur”. »

Par Antoine Oury

