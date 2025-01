Le programme du Salon du livre corse de Marseille 2025

Durant ces deux jours, 24 auteurs seront présents pour dédicacer leurs ouvrages, accompagnés de six conférenciers et de chanteurs. Les visiteurs auront également l’occasion de découvrir et d’acheter des produits du terroir corse.

Le samedi soir, une soirée des vœux organisée par la Fédération des Groupements Corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône viendra animer la journée.

Pour clore la manifestation, une grande loterie sera organisée, offrant de nombreux lots, dont deux voyages aller-retour pour la Corse avec véhicule pour deux couples, offerts par les compagnies Corsica Linea et La Méridionale.

Les dédicaces d’auteurs au Salon du livre corse de Marseille 2025 mettront à l’honneur un panel d’écrivains talentueux : Jeanine Anziani, Hélène Bresciani, Jean-Paul Ceccaldi, Jacques Di Constanzo, René Frégni, Rolande Giacometti, Mathilde Groselle, Jacques Lagarde Carli, Jean-Baptiste Leccia, Jean-Louis Leccia, Pette Leca, Anne-Marie Mattei-Colin, Antonu Marielli, Nicolas Nasica, Jean-Pierre Orsi, Joseph Peraldi, Étienne Perfetti, Philippe Pierangeli, Jean-Pierre Poli, Marie-Ange Risticoni, Ange Rovere, Dr Jean-Pierre Simoni, Guillaume Stalloni et Gilbert Stromboni. Ces auteurs offriront aux visiteurs l’occasion d’échanger et de découvrir leurs œuvres.

Ci-dessous, le programme complet :

Samedi de 10h à 21h :



10h : Ouverture au public de l'Exposition-vente de livres avec le concours d'éditeurs de Corse et dédicaces d'auteurs

- 14h30/15h30 : Conférence « Minuit dans la ville des songes, de la révolte à l'écriture » par René FREGNI, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, lauréat de 20 prix littéraires dont Le prix des lecteurs Gallimard, le prix Paul Léautaud, le prix Jean Carrière. le prix Eugène Dabit du roman populiste. grand prix littéraire de Provence.

- 15h30 /16h30 : Conférence : « Petru Rocca è A Muvra » par Jean-Pierre POLI, avocat honoraire, essayiste, pris du livre corse 2019.

Un atelier d'initiation à la polyphonie et au chant corse féminins sera animé le samedi à 15 h par Antonu MARIELLI, maître de chant, auteur, compositeur. Interprète, écrivain. Il a publié de nombreux ouvrages dont des dictionnaires thématiques de langue corse en quatre tomes.

16h30/17h30 : Conférence : « Da u campa à u leghje, da u scrive à u cunta, a puesia par viaghju... » (Du vécu à la lecture de l'écrit au raconté) par Petra LECA, poète, journaliste de télévision, lauréat du prix « Littérature Corse » en 2024. Vient de public un recueil de poésie « Hè u ventu ».

Soirée du samedi 25 janvier à partir de 19h00 : Voeux du nouvel an (« Capu d'annu ») avec cocktail dinatoire, suivis de chants et poésies avec Antoine MARIELLI, leader du groupe Diana di l'Alba, et Etienne PERFETTI, guitariste.

Dimanche de 10h à 18h :

10h : Ouverture au public de l'Exposition-vente de livres avec le concours d'éditeurs de Corse et dédicaces d'auteurs

-14h30/15h30 : Conférence « L'étrange monsieur GIORDANI, vie et œuvre d'un armurier ajaccien de la belle époque ». par Jean-Louis LECCIA, commissaire divisionnaire en réserve de la République, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur les armes corses.

- 15h30 /16h30 : Conférence: « Pasquale Paoli, de lumière et d'ombre » par Ange ROVERE, agrégé d'histoire, membre du Comité de Travaux Historiques et Scientifiques, éditeur de la revue « Etudes Corses et Méditerranéennes ».

-16h30/17h30 : Conférence: : « Confessions d'un patriote corse, des services secret français au FLNC » par Joseph PERALDI, qui apportera son témoignage sur l'histoire récente du nationalisme Corse.

- 17h30 : Tirage de la Tombola: Billets de bateaux aller /retour offerts par nos partenaires ainsi que de nombreux lots

Exposition de peintures (Pat O'Bine) et de photos (Hubert Barre). Pierre Juge CRESCI exposera ses créations de cartes à jouer et « magnettes » sur le thème de la Corse.

Crédits photo : Marseille (Benh LIEU SONG, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

