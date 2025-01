La sélection 2025 du Prix Landerneau Album Jeunesse

Ce livre doit allier qualités graphiques et éditoriales, tout en racontant une histoire originale qui encourage l’enfant à explorer le monde et à se découvrir lui-même. L’objectif principal du prix est de transmettre le plaisir de la lecture, un enjeu fondamental dès le plus jeune âge. En 2024, ce prix a été attribué à Séverine Vidal et Julien Arnal pour Le Bateau Rêve (Gallimard Jeunesse).

Cette année, cinq titres ont été sélectionnés par un jury composé de huit libraires des Espaces Culturels E.Leclerc, sous la présidence de Clémentine Beauvais et de Michel-Édouard Leclerc.

Voici la sélection du Prix Landerneau Album Jeunesse 2025 :

Lors des délibérations finales, les votes de l’ensemble des libraires du réseau seront également pris en compte. Le lauréat du Prix Landerneau Album Jeunesse 2025 sera annoncé le 11 février. Il recevra une dotation de 6000 € et son album bénéficiera d’une campagne de promotion dans les 230 Espaces Culturels E.Leclerc.

Clémentine Beauvais, présidente du prix, est une autrice jeunesse reconnue, traductrice littéraire et professeure à l’université de York. Ses livres pour enfants, adolescents et jeunes adultes, traduits dans plus d’une douzaine de langues, ont remporté de nombreux prix prestigieux, tels que le Prix Sorcières, le Prix des Incorruptibles, le Prix NRP, le Prix Libr’à Nous ou encore le Prix du meilleur roman du magazine Lire.

Ses romans Les petites reines et Songe à la douceur ont connu un grand succès avec plus de 80.000 exemplaires vendus chacun, et sont tous deux adaptés pour la scène. Elle a également publié des ouvrages tels que Brexit Romance (2018), Âge tendre (2020, Sarbacane) et un essai intitulé Pour le droit de vote dès la naissance dans la collection « Tracts » de Gallimard.

